WSJ узнала о планах США отправить Украине снаряды с обедненным ураном

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Минобороны заявило об ударах по резервам ВСУ и складу вооружений Политика, 14:55
Приезд иранских автомобилей SAIPA в Россию отложили на конец июля Авто, 14:48
Россия денонсировала договор с Украиной о Керченском проливе Политика, 14:48
Россия дала Киргизии доступ к базе данных о разыскиваемых в СНГ Политика, 14:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:46
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 14:45
НАК назвал число пресеченных с февраля 2022 года диверсий на транспорте Политика, 14:44
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Бывший футболист «Спартака» Александр Ширко попал в реанимацию Спорт, 14:33
В Роспотребнадзоре предложили доступную замену иностранным суперфудам Life, 14:30
Как меняются соцсети в России: о чем важно знать бизнесу РБК Events, 14:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:26
«Иллюзий нет, но справимся»: что происходит с авиакомпаниями в России Тренды, 14:21
Паводок разрушил мост из Тувы в Хакасию Общество, 14:14
Младшая сестра второй ракетки России впервые выиграла матч на турнире WTA Спорт, 14:07
Военная операция на Украине ,  
0 

WSJ узнала о планах США отправить Украине снаряды с обедненным ураном

WSJ: США намерены отправить на Украину снаряды для танков Abrams с обедненным ураном
Пентагон выступил за поставки Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams, в администрации Байдена поддержали данное предложение, сообщает издание
Танк&nbsp;Abrams
Танк Abrams (Фото: Scott Barbour / Getty Images)

Администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, серьезных препятствий для одобрения поставок таких боеприпасов нет.

За поставки таких снарядов выступал Пентагон, мотивируя это их эффективностью против российских танков.

В ходе обсуждения данного предложения в Белом доме некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что отправка снарядов может вызвать критику в адрес Вашингтона из-за риска для здоровья и окружающей среды от подобных снарядов.

В марте координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что снаряды с обедненным ураном являются «обычными боеприпасами», которые используется из-за своих бронебойных свойств.

По его словам, проведенные исследования показали отсутствие радиационной угрозы от обедненного урана. Если российская сторона обеспокоена тем, что случится с ее танками, то их следует «переправить через границу обратно в Россию», добавил Кирби.

Читайте на РБК Pro
Препараты от ожирения могут стать блокбастерами. Какие биотехи их готовят
Побьет ли нефть новый исторический рекорд и как это повлияет на акции
Инфаркт от перца: чем может быть опасна острая еда
Как создавать идеальные картинки и тексты с помощью нейросетей — алгоритм

В январе 2023 года Великобритания объявила о поставках Украине 14 танков Challenger 2. В том же месяце в британском Минобороны сообщили, что передадут Киеву снаряды с обедненным ураном. Ведомство исключило серьезное влияние обедненного урана на здоровье людей или окружающую среду.

Российская сторона утверждала обратное. Президент Владимир Путин заявил, что если «Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», то Москва будет вынуждена реагировать.

В Минобороны России предупредили, что после использования таких снарядов возникает риск развития патологий организма, в том числе опухолей. В качестве примера были приведены Ирак и бывшая Югославия.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Администрация президента США Украина Обедненный уран снаряды танки
Материалы по теме
Песков заявил об ответственности Лондона за снаряды с обедненным ураном
Политика
Британия отправила Украине снаряды с обедненным ураном
Политика
В Белом доме снаряды с обедненным ураном назвали «обычными»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter