WSJ узнала о планах США отправить Украине снаряды с обедненным ураном

WSJ: США намерены отправить на Украину снаряды для танков Abrams с обедненным ураном

Пентагон выступил за поставки Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams, в администрации Байдена поддержали данное предложение, сообщает издание

Танк Abrams (Фото: Scott Barbour / Getty Images)

Администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, серьезных препятствий для одобрения поставок таких боеприпасов нет.

За поставки таких снарядов выступал Пентагон, мотивируя это их эффективностью против российских танков.

В ходе обсуждения данного предложения в Белом доме некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что отправка снарядов может вызвать критику в адрес Вашингтона из-за риска для здоровья и окружающей среды от подобных снарядов.

В марте координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что снаряды с обедненным ураном являются «обычными боеприпасами», которые используется из-за своих бронебойных свойств.

По его словам, проведенные исследования показали отсутствие радиационной угрозы от обедненного урана. Если российская сторона обеспокоена тем, что случится с ее танками, то их следует «переправить через границу обратно в Россию», добавил Кирби.

В январе 2023 года Великобритания объявила о поставках Украине 14 танков Challenger 2. В том же месяце в британском Минобороны сообщили, что передадут Киеву снаряды с обедненным ураном. Ведомство исключило серьезное влияние обедненного урана на здоровье людей или окружающую среду.

Российская сторона утверждала обратное. Президент Владимир Путин заявил, что если «Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», то Москва будет вынуждена реагировать.

В Минобороны России предупредили, что после использования таких снарядов возникает риск развития патологий организма, в том числе опухолей. В качестве примера были приведены Ирак и бывшая Югославия.