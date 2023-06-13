Yle раскрыла детали о погибшем на Украине добровольце из Финляндии

Фото: Анна Кудрявцева / Reuters

Гражданин Финляндии, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева, погиб в прошедшие выходные. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация Yle. МИД Финляндии известно об этом случае, подтвердил информацию глава консульского отдела Юсси Таннер. Это первый случай гибели гражданина Финляндии в ходе боев на территории Украины.

Погибший входил в состав волонтерской группы военных медиков из стран Северной Европы Nordic combat medics, рассказала глава группы Тина Сойни. Члены группы оказывают медицинскую и гуманитарную помощь вблизи линии боевого соприкосновения.

Пока официально мужчина считается «пропавшим без вести», передает Yle.

Ранее Helsingin Sanomat сообщила, что в ходе вооруженного конфликта на Украине погиб первый гражданин Финляндии. Им оказался 30-летний мужчина, принимавший участие в боях за Артемовск. Как передает издание, он прибыл на Украину вскоре после начала боевых действий.

После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа. В украинском Минобороны заявили, что вступить туда решили более 20 тыс. человек, однако The New York Times назвала цифру завышенной. Издание писало, что легион насчитывает около 1,5 тыс. человек.

В конце мая этого года глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что на стороне ВСУ в боевых действиях принимают участие более 2,5 тыс. наемников — среди них граждане США, Канады, Великобритании, Польши, Румынии и других стран.

В российском оборонном ведомстве неоднократно сообщали об ударах по пунктам дислокации иностранных наемников на Украине. Так, 26 мая ВКС России нанесли удар по базе иностранного легиона и резерва 24-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Торецк под Артемовском.