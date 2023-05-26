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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по базе иностранного легиона под Артемовском

Минобороны: ВКС России нанесли удар по базе иностранного легиона под Артемовском
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по базе иностранного легиона и резерва 24-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Торецк под Артемовском, сообщил глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны России.

Помимо этого, удары нанесли по командно-наблюдательному пункту, укрытию вооружения и техники резерва 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что на стороне ВСУ в боевых действиях принимают участие более 2,5 тыс. иностранных наемников. По его словам, с их стороны применяются «террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства».

Минобороны периодически сообщает об уничтожении иностранных наемников в зоне спецоперации на Украине. 

24 декабря 2022 года ведомство сообщило, что на донецком участке фронта во время наступления российских войск была уничтожена «сводная тактическая группа иностранных наемников», воевавших на стороне Киева. Кроме того, тогда была одержана победа над подразделениями 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины близ Раздоловки в том же регионе, сообщило Минобороны.

«Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа», — сообщило тогда министерство.

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Теги
ВКС Россия наемники ВСУ Украина Артёмовск (Бахмут)

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