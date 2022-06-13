Клинтон заявила о преждевременности переговоров Украины и России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
В ДНР заявили о запертых в Северодонецке украинских войсках Политика, 11:59
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 11:57
Агаларов рассказал об «обесточенных» и «обезличенных» торговых центрах Бизнес, 11:53
Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Pro, 11:24
Россиянка Александрова поднялась на три строчки в рейтинге WTA Спорт, 11:19
Борисов рассказал о кооперации с белорусами при развитии электроники Технологии и медиа, 11:17
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 11:12
Клинтон заявила о преждевременности переговоров Украины и России Политика, 11:09
Поклонская сообщила о переходе на другую работу Политика, 11:03
Эмин Агаларов — РБК: «Вместо кинозалов будут глухие коробки» Бизнес, 11:01
«Ливерпуль» купил у «Бенфики» футболиста за €75 млн Спорт, 10:55
Пророссийские власти Запорожья заявили о смене тактики спецслужб Украины Политика, 10:40
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 10:34
Борисов заявил о «запоздалом» внедрении беспилотников в российскую армию Политика, 10:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Клинтон заявила о преждевременности переговоров Украины и России

Она пояснила, что соглашается с Украиной в ее требовании к России отвести войска на позиции до 24 февраля, отметив, что пока «нельзя торопиться с переговорами»
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон (Фото: Andrew Harnik / AP)

Время для переговоров России и Украины пока еще не настало, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью France Culture, передает Le Point. Она полагает, что окончательным успехом в текущей ситуации должно стать «поражение» России. Клинтон согласилась с позицией Киева, который неоднократно требовал отвода российских войск с украинских территорий на позиции, которые они занимали до 24 февраля. «Я поддерживаю украинцев, а это значит, что пока нельзя торопиться с переговорами», — подчеркнула экс-госсекретарь.

Она также прокомментировала высказывание французского президента Эмманюэля Макрона, который в начале июня заявил, что западным лидерам не стоит «унижать Россию», чтобы после окончания боевых действий оставался шанс на разрешение ситуации дипломатическим путем. Клинтон назвала позицию Макрона «устаревшей» и заявила, что, по ее мнению, «Путин давно перешел красную черту».

Глава делегации Украины назвал условие для переговоров с Россией
Политика
Давид Арахамия

Она также предложила больше прислушиваться к лидерам стран Прибалтики и Польши, которые «находятся на передовой» и имеют, по ее словам, «гораздо более четкое представление о том, кто такой Путин на самом деле и каковы его цели».

В начале апреля в интервью NBC Клинтон призывала удвоить санкционное давление на Россию с тем, чтобы заставить ее закончить военные действия на Украине. По ее мнению, в них заключается угроза не только для Украины, но также для Европы и демократии.

Лидеры стран ЕС, в отличие от экс-госсекретаря США, выступают за возобновление переговорного процесса между Киевом и Москвой, который застопорился в апреле. Об этом, в частности, говорили Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в конце мая. При этом они подчеркивали необходимость вывода российских войск. Шольц также отмечал, что переговоры должны стать более конкретными.

Президент Владимир Путин подтверждал готовность к возобновлению диалога с Украиной. В том, что он прервался, Москва обвиняет Киев и считает, что украинские власти отказались от ранее достигнутых договоренностей, заведя таким образом ситуацию в тупик.

Читайте на РБК Pro
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Фото: Ilr.cornell Профессор Корнеллского университета: люди — это «когнитивные скряги»
Статьи
Pro
Фото: Pexels География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать
Инструкции
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Хиллари Клинтон мирные переговоры Украина операция России на Украине
Материалы по теме
Глава МИД Литвы счел неутешительным прогресс России на Украине
Политика
В Литве сообщили о покупке эстонских беспилотников для Украины
Политика
Боррель оценил перспективы получения Украиной статуса кандидата в ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter