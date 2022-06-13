56 членов ВТО пообещали помочь экспорту с территории Украины
Евросоюз, США, Великобритания, Австралия и еще 52 члена Всемирной торговой организации (ВТО, всего в нее входят 164 участника) в совместном заявлении выразили поддержку Украине и пообещали оказать содействие экспорту с ее территории.
«Мы призываем членов ВТО поступать так же <...>, в том числе путем упрощения таможенных процедур», — говорится в заявлении на сайте торгового представителя США Кэтрин Тай.
Члены ВТО указали, что в результате боевых действий на украинской территории разрушена значительная часть транспортной инфраструктуры включая дороги, мосты, порты и железные дороги, что «существенно снижает способность Украины производить, экспортировать и импортировать».
«Мы серьезно обеспокоены последствиями этого разрушения для Украины и для мировой торговли, в частности, в отношении поставок на международные рынки ряда ключевых товаров, производимых Украиной, включая сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, удобрения, подсолнечное масло и важнейшие полезные ископаемые», — заявили они.
Авторы заявления указали также, что обеспокоены сообщениями о хищениях украинского зерна (об этом, в частности, писала газета The New York Times; также в краже зерна Россию обвиняла Украина. В Москве отвергают обвинения). Они заявили о важности сохранить способность Украины осуществлять торговлю и призвали не допустить, «чтобы торговые пути, особенно морские пути и порты, не блокировались с угрозой применения силы».
В начале мая министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что из-за блокады морских портов страны на мировой рынок не попали 7 млн тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха. По словам президента Украины Владимира Зеленского, по железной дороге страна может экспортировать 2 млн тонн сельхозпродукции в месяц, в то время как по морю Украина была способна вывозить до 10 млн тонн.
Украина обвиняет Россию в блокировке судов в портах, власти ряда стран Запада считают, что российская военная операция усугубила продовольственный кризис. Москва заявляет, что украинские порты и акватория рядом с ними заминированы и торговые суда могут подорваться, а проблемы с поставками продовольствия вызвали «сбои в работе производственных и логистических цепочек». Президент Владимир Путин предлагал помочь урегулировать кризис, если с России снимут санкции.
Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник сообщил 12 июня, что Киев разработал два маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию, и обсуждает создание третьего коридора через страны Балтии. Власти Германии в свою очередь заявили, что обсуждают создание денежного фонда для ускорения экспорта украинского зерна по железной дороге.