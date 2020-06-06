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Правительство нацсогласия отвергло выдвинутую Египтом инициативу по Ливии

Она подразумевает прекращение огня с 8 июня, вывод иностранных наемников с территории страны, разоружение группировок и объединение государственных институтов Ливии. Маршал Хафтар, напротив, поддержал предложения Каира
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Триполи не поддерживает инициативу по преодолению кризиса в Ливии, которую выдвинул президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает Reuters. Об этом заявил Халед аль-Мешри, глава Высшего государственного совета, который действует совместно с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

По словам аль-Мешри, ливийцы «не нуждаются в новых инициативах». Он также отверг попытку фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА), вернуться к переговорам.

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Фото: Reuters

Хафтар, напротив, поддержал предложение ас-Сиси. Президент Египта озвучил его 6 июня по итогам встречи с главой ЛНА и спикером ливийской палаты представителей Акилой Салехом. Принятие инициативы по урегулированию в Ливии станет «началом нового этапа на пути к возвращению к безопасной и нормальной жизни» в этой стране, приводит слова ас-Сиси портал Youm7.

Предложения Египта предусматривают полное прекращение огня в Ливии с понедельника, 8 июня, и вывод всех иностранных наемников с территории страны. Каир также предлагает распустить вооруженные формирования и передать их оружие ЛНА, чтобы силы Хафтара «взяли на себя ответственность и миссию по обеспечению безопасности» в Ливии.

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Халифа Хафтар

Кроме того, каирская инициатива включает в себя равноправное представительство всех регионов Ливии в президентском совете, который должен быть избран под эгидой ООН, объединение всех государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации. Египет также призывает продолжить в Женеве переговоры совместной военной комиссии Ливии в формате «5 + 5».

Посольство России в Египте приветствовало предложения ас-Сиси, говорится в сообщении дипмиссии в Facebook. «Ознакомившись с содержанием предложений президента Египта, мы, конечно, поддерживаем любые предложения, направленные на скорейшее прекращение боевых действий в Ливии», — заявил «РИА Новости» замглавы МИД Михаил Богданов. По его словам, Москва рассматривает инициативу Каира как основу для начала серьезного политического процесса.

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Как отмечает Reuters, каирскую инициативу поддержали и Объединенные Арабские Эмираты.

Противостояние между армией Хафтара и ПНС премьер-министра Фаиза Сараджа, признанного ООН, продолжается в Ливии с 2011 года. Столицу страны Триполи контролируют силы ПНС. С 2019 года силы Хафтара пытаются взять город под контроль. На саммите в Берлине в январе участники конференции договорились о прекращении огня в Ливии, однако боевые действия в этой стране продолжились. В конце мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила об окончательном срыве перемирия в Ливии.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Ливия, Халифа Хафтар, Египет
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