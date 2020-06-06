Правительство нацсогласия отвергло выдвинутую Египтом инициативу по Ливии

Она подразумевает прекращение огня с 8 июня, вывод иностранных наемников с территории страны, разоружение группировок и объединение государственных институтов Ливии. Маршал Хафтар, напротив, поддержал предложения Каира

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Триполи не поддерживает инициативу по преодолению кризиса в Ливии, которую выдвинул президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает Reuters. Об этом заявил Халед аль-Мешри, глава Высшего государственного совета, который действует совместно с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

По словам аль-Мешри, ливийцы «не нуждаются в новых инициативах». Он также отверг попытку фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА), вернуться к переговорам.

Хафтар, напротив, поддержал предложение ас-Сиси. Президент Египта озвучил его 6 июня по итогам встречи с главой ЛНА и спикером ливийской палаты представителей Акилой Салехом. Принятие инициативы по урегулированию в Ливии станет «началом нового этапа на пути к возвращению к безопасной и нормальной жизни» в этой стране, приводит слова ас-Сиси портал Youm7.

Предложения Египта предусматривают полное прекращение огня в Ливии с понедельника, 8 июня, и вывод всех иностранных наемников с территории страны. Каир также предлагает распустить вооруженные формирования и передать их оружие ЛНА, чтобы силы Хафтара «взяли на себя ответственность и миссию по обеспечению безопасности» в Ливии.