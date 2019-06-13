Борис Джонсон победил в первом раунде выборов лидера консерваторов

Британские консерваторы провели первый раунд выборов нового лидера партии. Больше всего голосов получил Борис Джонсон, который считается фаворитом на пост премьер-министра

Борис Джонсон (Фото: Neil Hall / EPA / ТАСС)

Депутат палаты общин от Консервативной партии (тори) Борис Джонсон лидирует по итогам первого раунда голосования за нового главу партии. Он получил 114 голосов — более трети от общего числа членов тори в палате общин (313).

Второе место занял министр иностранных дел Джереми Хант (43 голоса), третье — министр по делам экологии Майкл Гоув (37), четвертое — депутат Доминик Рааб (27), пятое — глава МВД Саджид Джавид (23). Шестым стал министр здравоохранения Мэттью Хэнкок (20), а седьмую строчку занял министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (19). Все они преодолели порог в 5% от общего числа депутатов-тори (или 17 голосов), что дает право участвовать во втором раунде выборов, который пройдет 18 июня.

Три кандидата, которые набрали менее 17 голосов, выбыли. Это Андреа Ледсом, Эстер Маквей и Марк Харпер.

Необходимость выборов нового лидера возникла после ухода 7 июня с этого поста бывшего лидера консерваторов Терезы Мэй. Такое решение она приняла после трех неудачных попыток утвердить в парламенте соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Когда Мэй выразила намерение вынести соглашение на голосование в четвертый раз, соратники лидера тори призвали ее уйти в отставку.

Избрание нового лидера консерваторов проходит в два этапа. В первом участвуют только депутаты партии: они голосуют в нескольких раундов, пока в итоге не будут выявлены два самых популярных кандидата. На втором этапе победителя из двух оставшихся претендентов выбирают около 160 тыс. рядовых членов партии.