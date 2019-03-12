Палата общин готовится проголосовать за обновленное соглашение о выходе из Евросоюза, достигнутое премьер-министром Терезой Мэй с ЕС. Что может измениться в договоре и какова вероятность его ратификации — в материале РБК

Тереза Мэй (Фото: Zuma / ТАСС)

Из-за чего спорят партии

Во вторник, 12 марта, в британской палате общин (нижняя палата парламента) состоится голосование, посвященное ратификации соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Параметры этого договора премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем еще в ноябре, однако не смогла заручиться поддержкой большинства депутатов для его ратификации. По итогам голосования в декабре против ​договора выступили 432 законодателя, за — 202.

Одной из главных причин, почему депутаты отвергли сделку, — недовольство депутатов из Консервативной партии (тори) и лояльных им членов североирландской Демократической юнионисткой партии (ДЮП) так называемым механизмом backstop. Он обязывает Британию следовать некоторым регламентам союза после Brexit и будет активирован в том случае, если Лондон и Брюссель не смогут достичь соглашения, позволяющего избежать появления физической границы между Республикой Ирландия (член ЕС) и Северной Ирландией (часть Соединенного Королевства).

Прекращение действия backstop возможно только с взаимного согласия ЕС и Британии, указывалось в тексте сделки. Представители тори и ДЮП считают, что такое положение дает Брюсселю возможность саботировать переговоры, чтобы Великобритания не смогла выйти из этого механизма. Условия backstop также ограничивают свободу британской торговой политики и превращают королевство в зависимую от ЕС территорию, считают евроскептики из числа тори.

В понедельник вечером Мэй заявила, что добилась от Евросоюза уступок, которые, по ее мнению, позволят удовлетворить требованиям как ее соратников-консерваторов, так и в основном поддерживающей правительство ДЮП. «Депутаты ясно дали понять о необходимости изменений, связанных с действием backstop, и мы этого добились. Пришло время объединиться и поддержать эту улучшенную сделку», — сказала Мэй на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в понедельник. Юнкер в ответ сообщил, что улучшенное соглашение — максимум, на что готовы пойти в ЕС. «Или эта сделка [будет утверждена], или Brexit может вообще не состоять​ся», — предупредил он.