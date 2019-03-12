Что такое механизм backstop
Сейчас граница между Ирландией и Северной Ирландией практически прозрачна, здесь отсутствуют физические барьеры и пункты проверки товаров, так как обе территории находятся в ЕС и подчиняются единым правилам. Выход Великобритании из союза приведет к тому, что поступающие через эту границу товары должны будут облагаться пошлинами и проверяться. Однако, указывают политики из Ирландии, появление новой инфраструктуры противоречит Белфастскому соглашению 1998 года об урегулировании конфликта в Северной Ирландии.
В ноябре Лондон и Брюссель договорились, что если до 31 декабря 2020 года (конец переходного периода) Британия и ЕС не смогут достичь соглашения, которое позволит избежать появления физической границы между двумя Ирландиями, будет запущен механизм backstop. Он предполагает, что граница останется прозрачной, но Северной Ирландии придется следовать регламентам Европейского единого рынка (EEC).
Какие новые уступки Мэй получила от Евросоюза
Доработанное соглашение о выходе Британии из ЕС включают в себя три новых принципа.
- Во-первых, ЕС и Британия взяли на себя обязательство не демонстрировать поведение, которые можно было бы трактовать как намеренную попытку безвременно сохранять действие механизма backstop. Если Брюссель будет действовать в таком ключе, Британия сможет выразить претензии в рамках специальной арбитражной комиссии, и если претензии будут обоснованы, приостановить действие backstop. Это прописано в специальном приложении к договору о выходе из ЕС, который был согласован сторонами в ноябре.
- Во-вторых, Британия и ЕС согласовали текст совместного заявления о намерениях приложить все усилия для создания технологических средств для контроля за ирландской границей и пересекающими ее товарами. Такое инновационное решение поможет избавиться от необходимости создания «жесткой» границы, надеются в Лондоне.
- В-третьих, Британия объявила об отсутствии препятствий для выхода из механизма backstop в одностороннем порядке, если ЕС не будет прилагать должных усилий в ходе переговоров о торговле. Такие намерения Лондона зафиксированы в заявлении, опубликованном на сайте правительства.
В ЕС несколько раз подчеркивали, что не собираются менять текст изначального договора, поэтому уступки были зафиксированы в приложениях к этому тексту, пояснил доцент кафедры политических наук в Университете Суррея Cаймон Ашервуд. «Добытые Мэй уступки позволят ей с большей уверенностью заявлять, что ЕС не оставит Британию в дураках и что механизм backstop не будет действовать бесконечно», — сказал эксперт РБК.
Фото: Luke MacGregor / Bloomberg
Каковы шансы принятия нового соглашения
Несмотря на полученные Мэй уступки, большинство аналитиков указывает на низкие шансы принятия ее варианта соглашения. В окружении премьера считают, что если ее сделка провалится с разницей в 50 голосов, это уже будет достижением, пишет The Financial Times. Конкретизация работы механизма backstop сможет привлечь на сторону премьера некоторых убежденных сторонников Brexit, однако наиболее вероятным сценарием остается очередной провал, сказал РБК профессор политических наук в Ливерпульском университете Джонатан Тонж.
Некоторые депутаты-евроскептики уже заявили, что недовольны обновленной сделкой. По словам депутата-тори и председателя комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дэмиана Коллинза, новое соглашение никак не решит проблему backstop. «Мы сможем попросить разрешения о выходе из backstop у арбитражной комиссии, но мы все равно не имеем права делать это в одностороннем порядке», — написал он в Twitter.
Что случится в случае провала голосования
Если обновленное соглашение Мэй не получит одобрение большинства депутатов, то в среду законодатели проголосуют по вопросу, готовы ли они покинуть Евросоюз без предварительного соглашения (так называемый Brexit без сделки). В январе в палате общин состоялось символическое голосование, на котором большинство депутатов высказались против такого сценария. Ранее потребительские организации предупредили об угрозе роста цен на продукты в случае Brexit без сделки. Выход из ЕС без соглашения приведет к повышению издержек для британских компаний, частный сектор очень обеспокоен растущей вероятностью такого исхода, заявляла генеральный директор Конфедерации британской промышленности (CBI) Кэролин Фейрберн.
Если большинство в палате общин не одобрит выход из ЕС без сделки, то в четверг депутатам предстоит согласиться или отвергнуть предложение правительства продлить срок переговоров о Brexit, который истекает 29 марта. Скорее всего, переговоры будут продлены до лета, чтобы дать властям еще один шанс ратифицировать соглашение Мэй или подготовиться к Brexit без сделки, указывает The Times. Отсрочить дедлайн на более длительный срок проблематично из-за выборов в Европейский парламент, которые пройдут в мае. В новом составе законодательная плата соберется в июле. ЕС планирует упразднить места в Европарламенте, которые занимают британцы (вместо нынешнего 751 места останется 705): согласно законам Евросоюза, каждый его участник должен иметь представительство на законодательном уровне.