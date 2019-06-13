Минюст потребовал в суде быстрой ликвидации 10% российских партий

На этой неделе могут будут ликвидированы 7 российских партий, в том числе «Альянс зеленых», «За женщин России» и 3 партии, связанные с Андреем Богдановым. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова допустила ликвидацию трети российских партий

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Какие партии ликвидируют

Со вторника по пятницу на этой неделе Верховный суд проведет заседания по ликвидации семи партий — «Союза горожан» (решение о ликвидации принято 11 июня), «Городов России», Партии пенсионеров России (решение о ликвидации принято 11 июня), «За женщин России», «Народной партии России», «Социал-демократической партии России» и «Альянса зеленых». Информация об этом есть в карточках суда.

Все решения по ликвидации будут приняты, уверен источник РБК в Центризбиркоме. В этом случае количество зарегистрированных партий — а их в России 61 — сократится на 10%.

Почему ликвидируют партии Причиной для ликвидации стало то, что эти партии не участвовали в выборах последние семь лет. По закону «О политических партиях» (вступил в силу в 2012 году) если партия не участвует в выборах, то подлежит ликвидации. Согласно закону засчитывается участие в региональных выборах, если политическая партия выдвигала кандидатов минимум в 10% всех российских регионов или в выборах региональных заксобраний (кандидаты партии должны быть зарегистрированы на выборы не менее чем в 20% субъектов федерации). Чтобы сохранить свой статус, участвуя только в муниципальных выборах, партия должна в течение семи лет выдвинуть и зарегистрировать кандидатов более чем в половине регионов страны. В апреле 2019 года закончился семилетний период с начала партийной реформы, и в мае 2019 года Минюст России обратился в Верховный суд с исками о ликвидации семи политических партий, не выполнивших требования закона об обязательном участии в выборах, рассказал источник РБК в Центризбиркоме.

Некоторые из ликвидируемых партий — «Союз горожан», «Народная партия России» и «Социал-демократическая партия России» — связаны с политтехнологом и «великим масоном Великой ложи России» Андреем Богдановым. Богданов подтвердил РБК связь с этими партиями и заявил, что отстаивать их в суде не будет. «Они не выполнили пункт закона, их правильно закрывают, по закону, так же как и другие партии, — уточнил он. — Возмущаются только идиоты и неучи, которые не читают закон». Политтехнолог не исключил, что создаст новые партии для участия в думских выборах в 2021 году.