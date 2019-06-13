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Broadcom Limited $370 (+32,14%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Политика ,  
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Минюст потребовал в суде быстрой ликвидации 10% российских партий
На этой неделе могут будут ликвидированы 7 российских партий, в том числе «Альянс зеленых», «За женщин России» и 3 партии, связанные с Андреем Богдановым. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова допустила ликвидацию трети российских партий
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Какие партии ликвидируют

Со вторника по пятницу на этой неделе Верховный суд проведет заседания по ликвидации семи партий — «Союза горожан» (решение о ликвидации принято 11 июня), «Городов России», Партии пенсионеров России (решение о ликвидации принято 11 июня), «За женщин России», «Народной партии России», «Социал-демократической партии России» и «Альянса зеленых». Информация об этом есть в карточках суда.

Все решения по ликвидации будут приняты, уверен источник РБК в Центризбиркоме. В этом случае количество зарегистрированных партий — а их в России 61 — сократится на 10%.

Почему ликвидируют партии

Причиной для ликвидации стало то, что эти партии не участвовали в выборах последние семь лет. По закону «О политических партиях» (вступил в силу в 2012 году) если партия не участвует в выборах, то подлежит ликвидации.

Согласно закону засчитывается участие в региональных выборах, если политическая партия выдвигала кандидатов минимум в 10% всех российских регионов или в выборах региональных заксобраний (кандидаты партии должны быть зарегистрированы на выборы не менее чем в 20% субъектов федерации). Чтобы сохранить свой статус, участвуя только в муниципальных выборах, партия должна в течение семи лет выдвинуть и зарегистрировать кандидатов более чем в половине регионов страны.

В апреле 2019 года закончился семилетний период с начала партийной реформы, и в мае 2019 года Минюст России обратился в Верховный суд с исками о ликвидации семи политических партий, не выполнивших требования закона об обязательном участии в выборах, рассказал источник РБК в Центризбиркоме.

Некоторые из ликвидируемых партий — «Союз горожан», «Народная партия России» и «Социал-демократическая партия России» — связаны с политтехнологом и «великим масоном Великой ложи России» Андреем Богдановым. Богданов подтвердил РБК связь с этими партиями и заявил, что отстаивать их в суде не будет. «Они не выполнили пункт закона, их правильно закрывают, по закону, так же как и другие партии, — уточнил он. — Возмущаются только идиоты и неучи, которые не читают закон». Политтехнолог не исключил, что создаст новые партии для участия в думских выборах в 2021 году.

У Богданова партий очень много, напомнил политолог Петр Быстров. Некоторым из них удалось занять свою политическую нишу, например КПСС и «Демократической партии России». Другие были однодневками и использовались для однократных политических целей, например, поучаствовать в конкретных выборах или помешать Алексею Навальному зарегистрировать свою партию.

Для чего используют карликовые партии

Член совета движения «Голос» Станислав Андрейчук по просьбе РБК изучил участие ликвидируемых партий в выборах в 2014–2018 годах. «Только Партия пенсионеров еще как-то видна, у «Городов России» есть 29 муниципальных депутатов в Дагестане, а у «Альянса зеленых» — 40 человек в Башкирии», — отмечает эксперт. По его мнению, основатели этих партий «брали лицензию под себя на конкретные выборы».

Еще один способ использовать подобные партии — проводить от них своих людей в составы избиркомов, чем пользуются местные власти, заметил Андрейчук. «Например, в Москве членов участковых избирательных комиссий от «Союза горожан» (партия выдвигала на выборы мэра столицы бывшего владельца СУ-155 Михаила Балакина) в августе прошлого года было больше тысячи, — уточнил он. — У «Яблока» — менее 400». По мнению эксперта, члены избиркомов от «мертвых» партий действуют в интересах администраций, в то время как «более живые партии, хоть как-то работающие с избирателями, оказываются без своих представителей в комиссиях и не могут контролировать честность выборов».

Чем известны ликвидируемые партии

Партию «Альянс зеленых» в 2012 году основал бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь. Она выступала с экологическими инициативами — в том числе о восстановлении единых федеральных органов по охране окружающей среды и лесов, прекращению импорта продукции, содержащей ГМО, и др. В 2015 году Митволь был отстранен от руководства партией, его место занял бывший член Общественной палаты Москвы Александр Закондырин.

О скорой ликвидации «Альянса зеленых» РБК в начале июня говорил член ЦИК Евгений Шевченко. Тогда партия — единственная из всех — не предоставила комиссии финансовый отчет за прошлый год. Закондырин сообщил РБК, что будет оспаривать ликвидацию партии. По его словам, до участия в думских выборах и выборах президента ее не допускал Центризбирком. Если будет принято решение о ликвидации «Альянса», его руководство обратится в Конституционный суд, а затем — в ЕСПЧ, рассказал Закондырин. Он добавил, что обсуждал возможность объединиться с несколькими крупными «зелеными» общественными организациями.

Объединение «За женщин России» было создано в 1993 году на основе женских организаций. В его создании участвовала нынешний сенатор от Брянской области Екатерина Лахова (недавно РБК писал, что в сентябре она покинет верхнюю палату). Партия выступала за защиту прав женщин и их участие в политической жизни. Глава партии Галина Хавраева пояснила РБК, что не будет оспаривать ликвидацию «За женщин России», потому что «и так уже было сделано все возможное, и это не сработало». У партии есть отделения в 45 регионах, и она продолжит работу как общественное объединение, сказала Хавраева.

Председатель партии «Города России» Владислав Коваленко и глава Партии пенсионеров России Николай Чеботарев не ответили на звонки и сообщения РБК.

В январе Минюст пообещал, что летом займется проверкой партий, которая покажет, участвуют ли они в выборах. Глава Центризбиркома Элла Памфилова уточнила, что ликвидирована может быть треть российских политических объединений.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова
Теги: партии, Минюст, Верховный суд
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