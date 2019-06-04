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Политика ,  
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Зависимость парламентской оппозиции от бюджета достигла максимума
Общая господдержка парламентской оппозиции — ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» — составила около 90% их бюджетов за 2018 год. Самой богатой из партий стала «Единая Россия»
Владимир Жириновский, Сергей Миронов, Геннадий Зюганов (справа налево) (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

В понедельник, 3 июня, ЦИК опубликовала финансовые отчеты партий за 2018 год. Оппозиционные парламентские партии в 2018 году установили новый исторический рекорд зависимости от федерального бюджета — 4,56 млрд руб. (около 90%).

Цена голоса

По закону «О политических партиях» ежегодную поддержку от федерального бюджета получают партии, набравшие более 3% голосов избирателей на предыдущих выборах в Госдуму (для прохождения в палату им необходимо преодолеть барьер в 5% голосов). До 2006 года финансирование партий составляло от 1 до 3,6 руб. за голос в зависимости от года, с января 2006 года оно составляло 5 руб. за голос, и эта сумма стала фиксированной. С 2009 года она стала равна 20 руб. за голос, с 2012 года — по 50 руб. В 2015 году сумма выросла до 110 руб., а в 2016-м — до 152 руб. за голос. Партии, чей кандидат набрал 3% голосов и более на президентских выборах, в течение года со дня объявления результатов также получают единоразовую выплату. С выборов 2012 года она составляет 20 руб. за голос.

В 2016 году в одномандатных округах оппозиционные партии в большинстве своем проиграли «Единой России». Если в шестом созыве у единороссов было 238 депутатов из 450, то с появлением одномандатников в седьмом созыве — уже 342. Сокращение фракций привело к оттоку партийных спонсоров. В 2016 году госфинансирование потеряла единственная непарламентская партия, получавшая его, — «Яблоко», которая набрала менее 3% на федеральных выборах.

Деньги на оппозицию

Поддержку от федерального бюджета получают четыре парламентские партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В прошлом году партия власти увеличила доходы на треть по сравнению с 2017 годом. За прошлый год она заработала 7,2 млрд руб., а годом ранее 5,4 млрд. Зависимость от госбюджета партии удалось снизить: она составила 60% по сравнению с 80% в 2017-м (тогда господдержка достигла рекордного максимума за 13 лет). Ранее от бюджета «Единая Россия» получала от 1 до 80% дохода.

Господдержка других парламентских партий осталась на таком же высоком уровне, как и год назад. У КПРФ зависимость от бюджета составила 89%. Она заработала 2,6 млрд руб., из них 2,3 млрд — деньги госбюджета. Для сравнения, в 2011 году зависимость КПРФ от денег бюджета составляла 19%. Господдержка третьей парламентской партии, ЛДПР, также не сократилась: 97% своих доходов она получила из средств бюджета (1,7 млрд руб.), как и годом ранее. В 2011 году ее зависимость от бюджета составляла всего 16%.

По сравнению с прошлым годом увеличилась господдержка справедливороссов. Она составила 80% от общей суммы, заработанной партией за год (всего она получила 618 млн руб.). Это не рекорд: в 2014 и 2015 годах господдержка «Справедливой России» составляла 84 и 86% соответственно.

У всех парламентских партий, кроме справедливороссов, суммы господдержки с 2017 года выросли.

Партии по нулям

Из 61 партии 25, по подсчетам РБК, указали нулевые доходы за 2018 год. Среди них — «Союз горожан», «Партия прогресса» и «Народный альянс», которых связывают с политтехнологом Андреем Богдановым. Ранее сторонники Алексея Навального утверждали, что «Партия прогресса» и «Народный альянс» были зарегистрированы, чтобы не допустить регистрации одноименных партий оппозиционера. Также без финансовой поддержки в 2018 году остались партии «Против всех», «Женский диалог», «Возрождение аграрной России», «Власть народу» и «Российская партия садоводов» (у последних на счету при этом осталось 80 руб.).

В конце зимы председатель ЦИК Элла Памфилова допускала, что до конца года будет ликвидирована треть российских партий. В апреле 2012 года в закон «О политических партиях» были внесены поправки, облегчающие регистрацию партий. Вместе с тем, согласно этим поправкам, партия, не принимавшая в течение семи лет подряд участия в выборах, может быть ликвидирована по решению Верховного суда.

Если в январе 2012 года в России в выборах имели право участвовать семь партий, то уже в 2016 году партий было 74, в настоящее время их 61, уточнила Памфилова. «Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению их [партий] числа, партии-однодневки постепенно испускают дух», — отметила она. Член Центризбиркома Евгений Шевченко тогда уточнял, что из-за неучастия в выборах речь может идти о ликвидации 23 партий.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Михаил Нестеркин
Теги: политические партии, финансовый отчет, ЦИК, «Единая Россия», «Яблоко» ..., «Справедливая Россия», КПРФ
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