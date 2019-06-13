Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии

Владимир Путин сравнил ситуацию в Молдавии с Украиной и заявил, что власть в Кишиневе была узурпирована олигархами

Владимир Путин и Игорь Додон (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин пообещал поддержку своему молдавскому коллеге Игорю Додону. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир», которое опубликовано на сайте Кремля.

«Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции, с тем чтобы они избавились в конце концов от этих, как бы так выразиться интеллигентно — в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени [власть] в Молдове», — сказал Путин.

По словам президента, ситуация в Молдавии не уникальна, а власть в стране, «как отчасти и на Украине», была узурпирована олигархами, которые «подмяли под себя» все госструктуры. «То есть заработали на молдавском народе деньги и пустили их для того, чтобы укреплять свое личное благополучие и рычаги влияния на государство», — добавил Путин.

Президент России считает, что проделанная Додоном и его партнерами по коалиции работа — шаг в сторону строительства цивилизованного и современного государства.