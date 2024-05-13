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Военная операция на Украине ,  
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Cалливан сообщил, что часть обещанного Украине оружия «уже на поле боя»

Cалливан: часть обещанного Украине оружия от США уже находится на поле боя
Сюжет
Военная операция на Украине
Часть вооружений, которое США обещали Украине, уже находится на поле боя, еще одна часть прибудет на этой неделе. Речь идет об оружии на $400 млн, которое Байден пообещал 10 мая. Россия осуждает поставки вооружения Киеву

Часть военной помощи, которую США выделяют Украине в рамках пакета на $60 млрд, уже находится на поле боя, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме. Трансляцию вел телеканал CNBC.

«Две-три недели назад президент подписал контракт на поставку вооружений стоимостью в $1 млрд, часть этого оборудования уже находится на поле боя», — сказал Салливан.

В пятницу 10 мая глава государства Джо Байден подписал другой контракт, часть техники, которая в нем перечислена, поступит в зону боевых действий на текущей неделе, отметил советник президента. Он подчеркнул, что для поставки другой техники «требуется больше времени».

Говоря о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, Салливан рассказал, что каждый день говорит по этому вопросу «по крайней мере с одним союзником, если не с несколькими». «И, по-моему, недавно мы получили хорошие новости от союзника о поставке одной системы на Украину», — добавил он.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $60,64 млрд. Предыдущий пакет помощи Киеву Вашингтон направил в конце декабря 2023 года.

Politico узнала, что в новый большой пакет для Украины вошли бронетехника, боевые машины пехоты Bradley, военные многоцелевые автомобили HMWWV (Humvee), бронетранспортеры M113 и различные боеприпасы. Также там будут артиллерия и снаряды для ПВО.

В пятничный пакет на $400 млн, по данным газеты, включены ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, боевые машины пехоты Bradley, бронеавтомобилей Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пакет помощи от США предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней».

В Кремле считают, что одобрение помощи в Вашингтоне «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину».

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