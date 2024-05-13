Cалливан сообщил, что часть обещанного Украине оружия «уже на поле боя»
Часть военной помощи, которую США выделяют Украине в рамках пакета на $60 млрд, уже находится на поле боя, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме. Трансляцию вел телеканал CNBC.
«Две-три недели назад президент подписал контракт на поставку вооружений стоимостью в $1 млрд, часть этого оборудования уже находится на поле боя», — сказал Салливан.
В пятницу 10 мая глава государства Джо Байден подписал другой контракт, часть техники, которая в нем перечислена, поступит в зону боевых действий на текущей неделе, отметил советник президента. Он подчеркнул, что для поставки другой техники «требуется больше времени».
Говоря о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, Салливан рассказал, что каждый день говорит по этому вопросу «по крайней мере с одним союзником, если не с несколькими». «И, по-моему, недавно мы получили хорошие новости от союзника о поставке одной системы на Украину», — добавил он.
24 апреля президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $60,64 млрд. Предыдущий пакет помощи Киеву Вашингтон направил в конце декабря 2023 года.
Politico узнала, что в новый большой пакет для Украины вошли бронетехника, боевые машины пехоты Bradley, военные многоцелевые автомобили HMWWV (Humvee), бронетранспортеры M113 и различные боеприпасы. Также там будут артиллерия и снаряды для ПВО.
В пятничный пакет на $400 млн, по данным газеты, включены ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, боевые машины пехоты Bradley, бронеавтомобилей Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) и противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пакет помощи от США предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней».
В Кремле считают, что одобрение помощи в Вашингтоне «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину».
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