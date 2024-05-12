Блинкен сообщил о стремлении США ускорить военные поставки Украине

Госсекретарь США: Штаты делают все, чтобы ускорить военные поставки на Украину

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США делают все возможное, чтобы ускорить военные поставки на Украину, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CBS News.

«Только на этой неделе мы выделили оборонное оборудование для Украины на сумму около $400 млн долларов, полученное из дополнительных средств. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы ускорить эту помощь», — сказал Блинкен. Он добавил, что то же самое делают европейцы.

Блинкен также выразил уверенность в том, что «Украина может эффективно удерживать линию на востоке» и «держать под угрозой российские силы, в том числе в Крыму».

Politico ранее сообщило, что в новый пакет помощи Украине вошли ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, боевые машины пехоты Bradley, бронеавтомобилей Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Блинкен говорил, что выделяемая Украине новая военная помощь в конечном счете будет инвестирована в военно-промышленный комплекс США.

Москва осуждает помощь Киеву и заявляет, что она не изменит исход конфликта. После принятия законопроектов по выделению помощи Киеву пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев».