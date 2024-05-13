Гладков: при атаке на Белгород и Белгородский район пострадали семь человек

При атаке на Белгород и окрестности пострадали семь человек

В Белгороде пострадали семь человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. В Белгородском районе поврежден энергетический объект

Фото: Никита Попов / РБК

Белгород и Белгородский район подверглись очередной атаке, ПВО сбила на подлете к городу несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадали семь человек. Двое мужчин получили черепно-мозговые травмы, врачи оценивают их состояние как тяжелое. У четверых — осколочные ранения разных частей тела, их тоже доставили в больницу. Еще один человек отказался от госпитализации.

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В Белгороде выбило окна в шести квартирах двух многоквартирных домов, осколки повредили фасад коммерческого объекта. В частном жилом доме выбиты окна, также повреждения получили два автомобиля. В Белгородском районе, по словам Гладкова, после отражения средствами ПВО воздушной атаки есть прямое попадание в энергетический объект, повреждены восемь автомобилей. Также на территории частного дома пробило кровлю хозяйственной постройки.

Около часа назад Минобороны сообщило, что над регионом сбили 16 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Также Белгород атаковали два беспилотника. За минувшие сутки в области несколько раз объявляли ракетную опасность.

12 мая в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома на улице Щорса, погибли 15 человек. Как сообщили в Минобороны, в здание попали фрагменты одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». Еще трое жителей области, по словам Гладкова, погибли из-за обстрелов.