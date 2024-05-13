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Военная операция на Украине ,  
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При атаке на Белгород и окрестности пострадали семь человек

Гладков: при атаке на Белгород и Белгородский район пострадали семь человек
Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгороде пострадали семь человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. В Белгородском районе поврежден энергетический объект
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Белгород и Белгородский район подверглись очередной атаке, ПВО сбила на подлете к городу несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадали семь человек. Двое мужчин получили черепно-мозговые травмы, врачи оценивают их состояние как тяжелое. У четверых — осколочные ранения разных частей тела, их тоже доставили в больницу. Еще один человек отказался от госпитализации.

В Белгороде выбило окна в шести квартирах двух многоквартирных домов, осколки повредили фасад коммерческого объекта. В частном жилом доме выбиты окна, также повреждения получили два автомобиля. В Белгородском районе, по словам Гладкова, после отражения средствами ПВО воздушной атаки есть прямое попадание в энергетический объект, повреждены восемь автомобилей. Также на территории частного дома пробило кровлю хозяйственной постройки.

Над Белгородской областью уничтожили 12 снарядов Vampire
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Фото:Минобороны России

Около часа назад Минобороны сообщило, что над регионом сбили 16 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Также Белгород атаковали два беспилотника. За минувшие сутки в области несколько раз объявляли ракетную опасность.

12 мая в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома на улице Щорса, погибли 15 человек. Как сообщили в Минобороны, в здание попали фрагменты одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». Еще трое жителей области, по словам Гладкова, погибли из-за обстрелов.

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Белгород Вячеслав Гладков ПВО Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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