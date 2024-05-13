На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщает мэрия Белгорода.
«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
Городские власти сослались на информацию регионального МЧС.
За 55 минут до объявления сигнала на территории области сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде. Спустя 19 минут губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отмене тревоги.
Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам. За прошедшие сутки ракетную опасность объявляли несколько раз.
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