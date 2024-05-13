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Военная операция на Украине ,  
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На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщает мэрия Белгорода.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Городские власти сослались на информацию регионального МЧС.

В Белгороде объявили ракетную опасность
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Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

За 55 минут до объявления сигнала на территории области сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде. Спустя 19 минут губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отмене тревоги.

Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам. За прошедшие сутки ракетную опасность объявляли несколько раз.

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ракетная опасность Белгородская область Военная операция на Украине
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