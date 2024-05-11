Над Белгородской областью уничтожили 12 снарядов Vampire

Средства ПВО уничтожили 12 снарядов РСЗО Vampire RM-70 над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. Ранее в Белгороде и окрестностях дважды за час объявили ракетную опасность

Фото: Минобороны России

Российские средства ПВО уничтожили 12 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire RM-70 над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, атака произошла около 19:20 мск.

Ранее в Белгороде и окрестностях дважды за час объявляли сигнал ракетной опасности — в 19:15 и 19:52. Первое предупреждение действовало 30 минут. Жителей призывали не подходить к окнам и спуститься в укрытия.

Телеграм-канал Mash сообщал о попадании снаряда в больницу № 2 в Белгороде, в связи с чем, по предварительным данным, пострадали пять человек и загорелись машины. Власти региона не сообщали о пострадавших.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Белгородской области и в региональный Минздрав.

В ночь на 11 мая и утром сигнал ракетной опасности объявляли в Белгородской области несколько раз. Минобороны отчитывалось о перехвате 21 снаряда РСЗО Vampire RM-70 и двух — РСЗО «Град».

После начала военной операции на Украине регион неоднократно подвергался обстрелам, атакам беспилотников и диверсионным рейдам. Так, накануне, 10 мая, на подлете к Белгороду было сбито несколько целей. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.