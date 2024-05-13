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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате 16 снарядов над Белгородской областью

Минобороны: ПВО сбили 16 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
ПВО сбили 16 снарядов РСЗО Vampire над регионом около 17:00 мск. Незадолго до отражения атаки в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО сбили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, атака была пресечена около 17:00 мск.

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Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

RM-70 Vampire — это модернизированная реактивная система залпового огня чешской версии советской РСЗО БМ-21 «Град», она была создана еще в Чехословакии. Основное отличие RM-70 от БМ-21 заключается в наличии системы быстрой перезарядки, расположенной прямо за кабиной. Калибр реактивных боеприпасов остался прежним — 122 мм.

Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам. Незадолго до отражения атаки глава региона Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Такой же режим объявляли в области несколько раз с начала суток.

Утром 13 мая российское Минобороны отчиталось об уничтожении 12 дронов над Белгородской областью. Кроме того, над регионом сбили такое же количество снарядов РСЗО «Ольха». Примерно в 15:00 мск над областью сбили еще один украинский беспилотник, позднее Минобороны отчиталось об уничтожении еще трех.

 Два дрона атаковали Белгород, сообщил Гладков. Один из них упал рядом с многоквартирным домом, второй — на территорию парковки, где и взорвался. Повреждения, по словам губернатора, получили восемь машин, пострадавших нет.

Минобороны сообщило о перехвате 16 снарядов над Белгородской областью
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Минобороны перехват обстрел Белгородская область
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