Два дрона атаковали Белгород

Один дрон упал рядом с многоквартирным домом, второй — на территорию парковки и взорвался, повреждено восемь машин. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Вооруженные силы Украины атаковали Белгород двумя беспилотниками самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал.

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Один дрон упал на территорию парковки коммерческого предприятия и взорвался, осколки повредили восемь легковых автомобилей. Второй —

рядом с многоквартирным жилым домом, детонации не было. Взрывотехники и оперативные службы вывезли аппарат, чтобы обезвредить его.

Около двух часов назад Гладков сообщил о падении в поселке Разумное на юго-восточной окраине Белгорода «взрывоопасных предметов», не уточнив, о чем речь. Место оцепили сотрудники МВД, а жителей близлежащих домов попросили до вечера выехать в безопасное место.

Накануне, 12 мая, регион подвергся массированному обстрелу, Минобороны отчиталось об отражении нескольких атак на город. Во время одной из них, по данным ведомства, Украина применила тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire. В многоквартирном доме на улице Щорса из-за попадания обломка ракеты обрушился подъезд, погибли 15 человек.