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Военная операция на Украине ,  
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Два дрона атаковали Белгород

Гладков: два дрона ВСУ атаковали Белгород, никто не пострадал
Сюжет
Военная операция на Украине
Один дрон упал рядом с многоквартирным домом, второй — на территорию парковки и взорвался, повреждено восемь машин. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

Вооруженные силы Украины атаковали Белгород двумя беспилотниками самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал.

Один дрон упал на территорию парковки коммерческого предприятия и взорвался, осколки повредили восемь легковых автомобилей. Второй —
рядом с многоквартирным жилым домом, детонации не было. Взрывотехники и оперативные службы вывезли аппарат, чтобы обезвредить его.

Около двух часов назад Гладков сообщил о падении в поселке Разумное на юго-восточной окраине Белгорода «взрывоопасных предметов», не уточнив, о чем речь. Место оцепили сотрудники МВД, а жителей близлежащих домов попросили до вечера выехать в безопасное место.

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Накануне, 12 мая, регион подвергся массированному обстрелу, Минобороны отчиталось об отражении нескольких атак на город. Во время одной из них, по данным ведомства, Украина применила тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire. В многоквартирном доме на улице Щорса из-за попадания обломка ракеты обрушился подъезд, погибли 15 человек.

Два дрона атаковали Белгород
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Белгород Вячеслав Гладков беспилотники дроны Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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