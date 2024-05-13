В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале.
Через 19 минут, в 17:13 мск, сигнал отменили. За прошедшие сутки в городе несколько раз объявляли ракетную опасность.
В ночь на 13 мая в Белгородском районе при обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в дом в селе Черемошное, разрушив как само жилое здание, так и баню с гаражом.
Всего на территории села различные повреждения зафиксированы в пяти частных жилых домах: выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы. Также были повреждены три автомобиля.
Как в Кремле объяснили назначение Андрея Белоусова министром обороны
Полный список предложенных Путиным кандидатур на посты глав силовых ведомств
Зеленский признал продвижение российских войск на харьковском направлении
Губернатор Гладков рассказал о ситуации на месте обрушения в Белгороде
МЧС показало кадры работ на месте обрушения подъезда в Белгороде
Момент обрушения крыши дома в Белгороде попал на видео
Украина пригласила Польшу поучаствовать в «большой приватизации»
Мишустин внес в Госдуму кандидатуры нового состава правительства
Как раcсчитать размер будущей пенсии по старости? Важная формула
Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа