В Белгороде объявили ракетную опасность

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В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале.

Через 19 минут, в 17:13 мск, сигнал отменили. За прошедшие сутки в городе несколько раз объявляли ракетную опасность.

Два дрона атаковали Белгород Политика

В ночь на 13 мая в Белгородском районе при обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в дом в селе Черемошное, разрушив как само жилое здание, так и баню с гаражом.

Всего на территории села различные повреждения зафиксированы в пяти частных жилых домах: выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы. Также были повреждены три автомобиля.