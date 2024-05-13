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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили дрон

Минобороны: системы ПВО сбили дрон самолетного типа в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дрон самолетного типа сбили около 15:00 мск, уточнили в ведомстве.

Минобороны сообщило о 31 сбитом беспилотнике над четырьмя регионами
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Фото:Global Look Press

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции.

В Белгороде и окрестностях, а также в некоторых других районах области в течение ночи несколько раз объявляли ракетную опасность. Также объявлялась угроза атаки дронов, утром ее отменили.

Утром 13 мая российское Минобороны отчиталось об уничтожении 31 беспилотника над Белгородской, Курской и Липецкой областями, а также над территорией Крыма. Над Белгородской областью было сбито 12 дронов. Кроме того, над регионом сбили такое же количество снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Над Белгородской областью сбили дрон
Над Белгородской областью сбили дрон

Теги
Минобороны Белгородская область беспилотники Украина ПВО
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