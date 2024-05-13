Над Белгородской областью сбили дрон

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Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дрон самолетного типа сбили около 15:00 мск, уточнили в ведомстве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции.

В Белгороде и окрестностях, а также в некоторых других районах области в течение ночи несколько раз объявляли ракетную опасность. Также объявлялась угроза атаки дронов, утром ее отменили.

Утром 13 мая российское Минобороны отчиталось об уничтожении 31 беспилотника над Белгородской, Курской и Липецкой областями, а также над территорией Крыма. Над Белгородской областью было сбито 12 дронов. Кроме того, над регионом сбили такое же количество снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».