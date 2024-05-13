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Военная операция на Украине ,  
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Под Белгородом начали эвакуацию после падения «взрывоопасных предметов»

Гладков: под Белгородом эвакуировали людей из-за взрывоопасных предметов
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти попросили жителей юго-восточной окраины Белгорода покинуть дома; уехали 250 человек. Причиной стало падение двух «взрывоопасных предметов». Силовики и самооборона региона патрулируют дома
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В поселке Разумное в Белгородской области упали «взрывоопасные предметы», место оцеплено сотрудниками МВД и самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона не уточнил, о каких предметах идет речь.

Жителей близлежащих домов попросили на время выехать в безопасное место до 18:00, для этого предоставлены специальные автобусы, самостоятельно территорию покинули 250 человек. В пунктах временного размещения находятся 37 человек.

«Все службы продолжают работать на месте. Охрана домов осуществляется методом патрулирования силовых структур и самообороны», — добавил Гладков в телеграм-канале.

Разумное находится на юго-восточной окраине Белгорода.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Издание «Мир Белогорья» сообщало об обнаружении двух воронок со взрывоопасными предметами в Разумном.

Под Белгородом начали эвакуацию после падения «взрывоопасных предметов»
Под Белгородом начали эвакуацию после падения «взрывоопасных предметов»

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Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область эвакуация оцепление
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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