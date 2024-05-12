Минобороны отчиталось об отражении новой атаки на Белгород

Вечером Белгород подвергся еще одной атаке со стороны ВСУ, в результате три человека погибли и пять пострадали. Ранее днем из-за фрагмента сбитой «Точки-У» обрушился подъезд многоэтажки, погибли 8 человек

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Силы ПВО отразили новую атаку на Белгород, сообщило российское Минобороны.

«С 19:50 до 20:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО. — РБК) «Ольха» и RM-70 Vampire, — сказано в сообщении.

Было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire и два РСЗО «Ольха».

Как позднее сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, во время этой атаки погибли три человека: 17-летняя девушка, женщина и мужчина. Пострадавших — пятеро (четыре мужчины и женщина).

«На данный момент повреждения зафиксированы в 17 квартирах 5 многоквартирных домов — выбиты окна, в одной из квартир сильно пострадал балкон», — рассказал Гладков. Также поврежден частный дом и пять автомобилей. Кроме того, в городе есть нарушения с электроснабжением из-за повреждения линии электропередачи.

Во время предыдущей атаки, около 11:40 12 мая, ВСУ также применяли эти РСЗО — в общей сложности было сбито шесть снарядов. Также были уничтожены шесть ракет «Точка-У», фрагмент одной из них попал в жилой десятиэтажный дом. В результате произошло полное обрушение подъезда. По последним данным, погибли восемь человек, около 20 пострадали.