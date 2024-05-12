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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об отражении новой атаки на Белгород

Минобороны отчиталось об уничтожении 14 реактивных снарядов над Белгородом
Сюжет
Военная операция на Украине
Вечером Белгород подвергся еще одной атаке со стороны ВСУ, в результате три человека погибли и пять пострадали. Ранее днем из-за фрагмента сбитой «Точки-У» обрушился подъезд многоэтажки, погибли 8 человек
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Силы ПВО отразили новую атаку на Белгород, сообщило российское Минобороны.

«С 19:50 до 20:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО. — РБК) «Ольха» и RM-70 Vampire, — сказано в сообщении.

Было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire и два РСЗО «Ольха».

Как позднее сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, во время этой атаки погибли три человека: 17-летняя девушка, женщина и мужчина. Пострадавших — пятеро (четыре мужчины и женщина).

«На данный момент повреждения зафиксированы в 17 квартирах 5 многоквартирных домов — выбиты окна, в одной из квартир сильно пострадал балкон», — рассказал Гладков. Также поврежден частный дом и пять автомобилей. Кроме того, в городе есть нарушения с электроснабжением из-за повреждения линии электропередачи.

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Фото:vvgladkov / Telegram

Во время предыдущей атаки, около 11:40 12 мая, ВСУ также применяли эти РСЗО — в общей сложности было сбито шесть снарядов. Также были уничтожены шесть ракет «Точка-У», фрагмент одной из них попал в жилой десятиэтажный дом. В результате произошло полное обрушение подъезда. По последним данным, погибли восемь человек, около 20 пострадали.

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Минобороны Белгородская область Белгород
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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