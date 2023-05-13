Власти Хмельницкой области сообщили о взрыве на критическом объекте

В Хмельницкой области после объявления воздушной тревоги в ночь на 13 мая зафиксировали удар по объекту критической инфраструктуры, сообщает военная администрация региона в телеграм-канале.

«Имеем прилет по критической инфраструктуре. Объект находится за пределами населенных пунктов. <...> Соответствующие службы работают.

Отдельные поезда сегодня будут следовать по измененному графику», — говорится в сообщении.

Мэр города Хмельницкий Александр Симчишин в своем телеграм-канале уточнил, что удар пришелся по объекту на территории одной из общин Хмельницкого района. Там продолжается пожар, добавил он. По словам Симчишина, есть пострадавшие, их количество уточняется.

Сигналы воздушной тревоги звучали ночью также в Николаеве, после этого власти региона сообщили о взрывах. Глава областной администрации Виталий Ким в Telegram рассказал о пожарах и повреждениях пятиэтажного дома и двухэтажного здания на предприятии. Огонь оперативно потушили, пострадали три человека, написал он.

Российское Минобороны не раз подчеркивало, что не атакует гражданские объекты. Ведомство неоднократно отчитывалось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуры.