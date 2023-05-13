Боррель: Украине нужна тысяча снарядов в день для обороны Бахмута

ЕС заявил о необходимости тысячи снарядов в день для обороны Бахмута

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Украина нуждается в тысяче снарядов ежедневно для продолжения обороны Бахмута (Артемовска) в условиях «интенсивных боевых действий и огневой мощи» России. Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи глав МИД с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает агентство ANSA.

«Мы должны увеличить скорость наших поставок. Мы должны опустошить запасы и снова заполнить их. Новый пакет [вооружений для Украины от] Германии — очень хорошая новость, другие следуют ее примеру», — сказал Боррель.

На встрече с коллегами Кулеба попросил немецкие власти ускорить отправку Украине военной техники и снарядов, указав, что нужно «всё и как можно быстрее». Он также заверил, что ценит усилия западных партнеров. Министр не ответил на вопрос о том, когда начнется контрнаступление, подчеркнув, что в первую очередь надо сосредоточиться на создании условий для продвижения ВСУ.

Германия ранее объявила о решении передать Украине крупнейший пакет военной помощи. ВСУ получат 30 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, 200 дронов-разведчиков, системы ПВО IRIS-T, снаряды и транспортные средства для функционирования логистики. «Германия окажет любую помощь, какую только может, — столько, сколько потребуется», — пообещал немецкий министр обороны Борис Писториус.



Материал дополняется.