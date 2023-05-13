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Германия объявит о передаче Украине танков и дронов почти на €3 млрд

Spiegel: Германия объявит о передаче ВСУ танков, БМП и ПВО на €2,7 млрд
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германия отправит Украине крупную партию военной техники на €2,7 млрд, об этом могут объявить уже 14 мая, одновременно с награждением украинского президента Владимира Зеленского премией Карла Великого в Ахене, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, украинская армия получит 30 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, 200 дронов-разведчиков, системы ПВО IRIS-T, снаряды и транспортные средства для функционирования логистики.

Материал дополняется.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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