Германия объявит о передаче Украине танков и дронов почти на €3 млрд
Spiegel: Германия объявит о передаче ВСУ танков, БМП и ПВО на €2,7 млрд
Германия отправит Украине крупную партию военной техники на €2,7 млрд, об этом могут объявить уже 14 мая, одновременно с награждением украинского президента Владимира Зеленского премией Карла Великого в Ахене, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.
По данным издания, украинская армия получит 30 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, 200 дронов-разведчиков, системы ПВО IRIS-T, снаряды и транспортные средства для функционирования логистики.
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