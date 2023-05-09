Шольц призовет к большим реформам в ЕС

Bloomberg: на заседании Европарламента 9 мая Шольц призовет к реформе голосования в ЕС

Шольц считает нужным отменить принцип единогласия при принятии решений в ЕС. По данным Bloomberg, 9 мая канцлер выступит с предложением в Европарламенте. Российский МИД сравнивал инициативу с «либеральным тоталитаризмом»

Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС

Канцлер Германии Олаф Шольц на выступлении перед Европарламентом 9 мая расскажет о своем глобальном видении XXI века и призовет к существенным структурным реформам в Евросоюзе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, лидер Германии, в частности, выступит за изменение подхода к принятию решений в ЕС. Сейчас для этого необходимо единогласное решение всех стран-членов.

Bloomberg пишет, что Шольц стремится реформировать систему, чтобы решения в блоке принимались большинством. Канцлер Германии рассчитывает, что при реформе голосования внешнеполитические и фискальные решения в ЕС будут приниматься быстрее, отмечает агентство.

Помимо этого, Шольц, вероятно, предложит реформировать энергетический рынок в ЕС и поддержит создание общей сети и инфраструктуры для хранения энергоресурсов.

Шольц еще в октябре призывал отказаться от принципа единогласия при принятии решений во внешней и налоговой политике Евросоюза. Тогда же он выступил за укрепление самостоятельности ЕС. Канцлер призвал к скоординированным закупкам оружия и оборудования, созданию сил быстрого реагирования ЕС к 2025 году и настоящей штаб-квартиры ЕС для европейских вооруженных сил.

Politico ранее сообщала, что ЕС может отказаться от принципа единогласного принятия решений, чтобы страны-члены блока не могли накладывать вето на антироссийские санкции. В частности, таким правом воспользовалась Венгрия, когда ЕС весной прорабатывал ограничения на российскую нефть. В том числе из-за Будапешта решение вопроса затянулось на полтора месяца. По данным Politico, помимо Шольца реформу лоббирует глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В российском МИДе после предложения отменить в ЕС право вето сравнили ситуацию с «либеральным тоталитаризмом». «Вот это и есть либеральный тоталитаризм. Либо все «за», либо решение все равно будет принято», — написала в телеграм-канале представитель ведомства Мария Захарова.