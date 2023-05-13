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Депутат Водолацкий сообщил подробности своего ранения в Луганске

Депутат Водолацкий получил ранение во время помощи пострадавшим после обстрела Луганска

Депутат Водолацкий сообщил подробности своего ранения в Луганске
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Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что получил ранение во время оказания помощи пострадавшим после удара ВСУ по Луганску. Аудиозапись с его голосом опубликовал военкор Евгений Лисицын в своем телеграм-канале.

«Мы оказались первыми возле горящих строений, обрушенных зданий. И в это время мы услышали крики людей о помощи. В это время [службы] МЧС только выезжали на этот объект, и естественно мы не могли быть в стороне и просто быть свидетелями происходящих событий», — сказал Водолацкий.

Когда депутат вместе с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым помогал пострадавшим, в здании обрушилась кирпичная кладка. Депутат получил ранения рук, ног и лица. «Но это не смертельно — раны заживут», — добавил Водолацкий.

Два взрыва прогремело в Луганске вечером 12 мая. Как рассказал РБК бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, ЧП произошло на территории бывшего машиностроительного завода «100». Предприятие давно не работало, поэтому, по его словам, пострадавших людей нет. О том, что никто среди гражданских лиц не пострадал, сообщила также сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что обстрелу подвергся Ленинский район Луганска. Луганский информационный центр сообщал, что взрывам предшествовал звук, напоминающий полет ракеты, а незадолго до взрывов в небе над городом был замечен беспилотник. В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) допустили, что удар был нанесен двумя крылатыми ракетами комплекса «Гром».

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