Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
Минфин США обещал назвать сроки возможного дефолта в течение двух недель Экономика, 06:17
Блинкен подтвердил отставку замгоссекретаря, курировавшего Китай Политика, 06:17
В сеть утекли данные свыше 230 тыс. госслужащих США Политика, 05:43
Власти Хмельницкой, Киевской областей и Николаева сообщили о взрывах Политика, 05:31
Умер последний член 151-го авиаполка ВВС Великобритании Общество, 05:08
МИД Венгрии пригрозил заблокировать 11-й пакет санкций против России Политика, 04:54
В Минздраве утвердили перечень болезней, с которыми откажут в соцуслугах Общество, 04:34
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Депутат Водолацкий сообщил подробности своего ранения в Луганске Политика, 03:53
В США допустили, что контрнаступление приблизит переговоры Москвы и Киева Политика, 03:49
В Риме из-за приезда Зеленского закроют воздушное пространство Политика, 03:23
США не исключили возможность обмена с Москвой осужденных в других странах Политика, 02:55
Харьковская администрация призвала жителей эвакуироваться из-за обстрелов Политика, 02:25
Осенью США завершат ликвидацию запасов химического оружия Политика, 02:23
Главком ВСУ Залужный заявил, что «постоянно читает» Герасимова Политика, 02:13
Политика ,  
0 

Блинкен подтвердил отставку замгоссекретаря, курировавшего Китай

Энтони Блинкен подтвердил отставку первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман
Замгоссекретаря США Уэнди Шерман курировала отношения с Китаем и пыталась вести переговоры с Москвой до ввода российских войск в Украину. После начала военных действий она занималась объединением союзников для поддержки Киева
Уэнди Шерман
Уэнди Шерман (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что его первый заместитель Уэнди Шерман уходит в отставку. Ранее об этом сообщил CNN.

73-летняя Шерман покинет должность в июле, написала она в Twitter. Пока не известно, кто станет ее преемником. Дипломат сообщила, что «невероятно гордится работой, которую мы проделали для решения огромного множества проблем» — от тех, что касаются военных действий на Украине до пандемии Covid-19.

Блинкен назвал Шерман своим доверенным лицом и другом. «Президент Байден попросил Уэнди взять на себя обязанности [заместителя госсекретаря], потому что знал, что может рассчитывать на ее помощь в выстраивании отношений США с партнерами и соперниками», — сказал он.

AP называет Шерман вторым по значимости сотрудником Госдепартамента в администрации президента Джо Байдена. В последние годы она курировала отношения США с Китаем, а также занималась объединением союзников для поддержки Украины после ввода российских войск в феврале 2022 года.

Reuters напоминает, что Шерман пыталась вести переговоры с Россией до начала военных действий. В январе 2022-го она встречалась в Женеве с российским замминистра иностраннх дел Сергеем Рябковым. Переговоры были посвящены гарантиям безопасности, проекты договоров о них Москва передала Вашингтону и НАТО в конце 2021 года. Главной темой встречи было нерасширение Североатлантического альянса, на чем настаивала Россия, но сторонам не удалось достичь успеха.

Президент России Владимир Путин, объявляя о вводе войск на Украину, назвал расширение альянса на восток и приближение инфраструктуры к границам России фундаментальными угрозами. Что касается вступления в НАТО Финляндии (она присоединилась к блоку в апреле) Путин заявлял, что это не создает прямой угрозы России, однако расширение военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию».

Читайте на РБК Pro
Власти России привлекают физлиц к инвестированию в IT. Что это даст
ФРС в десятый раз повысила ставку. Приблизит ли это рецессию
Что такое «финансовый перфекционизм» и чем он опасен
В какой стране российским стартапам масштабировать бизнес

Шерман занимала различные должности в Госдепе с 1993 года. В администрации экс-президента США Барака Обамы она занимала пост заместителя госсекретаря по политическим делам с 2011 по 2015 год. Кроме того, Шерман возглавляла команду переговорщиков по иранской ядерной программе. Должность первого замгоссекретаря США она заняла в 2021 году.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Госдепартамент США Энтони Блинкен отставка
Материалы по теме
В Госдепе США назвали нарушением суверенитета Италии побег Усса
Политика
В Госдепе прокомментировали атаки беспилотников на объекты в России
Политика
Госдеп США сообщил о выделении Украине $4,9 млрд к сентябрю
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter