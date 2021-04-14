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Сенат утвердил Уэнди Шерман на пост первого замгоссекретаря США

Сенаторы США утвердили Уэнди Шерман на пост первого замгоссекретаря США. Трансляцию заседания вел телеканал С-SPAN.

Кандидатуру Шерман поддержали 56 сенаторов (все сенаторы-демократы, а а также шесть республиканцев), а против выступили 42 члена сената.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс поприветствовал назначение Шерман на эту должность. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

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«Рад видеть, что Уенди Шерман утверждена сегодня на посту заместителя госсекретаря. Она была защитником американского народа на протяжении всей своей карьеры», — написал Прайс.

Шерман работала в администрации экс-президента США Барака Обамы. Там она занимала пост заместителя госсекретаря по политическим делам с 2011 по 2015 годы. Кроме того, Шерман возглавляла команду переговорщиков по иранской ядерной программе.

Джо Байден Сенат США США назначение Госдеп США
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