CNN узнал о скорой отставке заместителя госсекретаря США

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман покинет свой пост этим летом, сообщил CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, официально о ее отставке объявят в ближайшие дни. Кто заменит Шерман, пока неизвестно.

Шерман заняла пост первого замгоссекретаря США в 2021 году. Ее кандидатуру поддержали 56 сенаторов (все сенаторы-демократы, а также шесть республиканцев), против выступили 42 члена сената. Представитель Госдепартамента Нед Прайс поприветствовал назначение Шерман, заявив, что «она была защитником американского народа на протяжении всей своей карьеры».

Шерман работала в администрации экс-президента США Барака Обамы. Там она занимала пост заместителя госсекретаря по политическим делам с 2011 по 2015 год. Кроме того, Шерман возглавляла команду переговорщиков по иранской ядерной программе.