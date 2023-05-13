Эрдоган заявил, что готов уйти из власти демократическим путем при проигрыше на выборах

Эрдоган заявил о готовности уйти из власти в случае поражения на выборах

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посчитает законными любые итоги выборов в Турции и «тот, кто не уважает результаты голосования, не уважает нацию»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью турецким СМИ, что готов уйти из власти в случае поражения на выборах главы государства, которые пройдут 14 мая.

«Мы пришли к власти демократическим путем. Мы пришли к власти с одобрения нашего народа. Если [на выборах] наш народ решит иначе, мы сделаем все необходимое для демократии», — пообещал Эрдоган (цитата по Hurriyet).

Президент заявил, что посчитает законным любой результат, и добавил, что «тот, кто не уважает результаты голосования, не уважает нацию».

По словам Эрдогана, за годы правления он «не вмешивался в чей-либо образ жизни, не запрещал никаких идей, какими бы противоречащими они ни были». «Мы не пытались ликвидировать наших противников, убив их репутацию. Мы не искали путь к власти в тайном сотрудничестве с террористическими организациями», — сказал он (цитата по Anadolu).

Комментарии Эрдогана прозвучали вскоре после того, как его главный соперник на выборах Кемаль Кылычдароглу обвинил президента и его союзников в том, что они «продемонстрировали признаки нежелания» признавать результаты выборов в случае победы оппозиции, пишет Bloomberg. Помимо этого Кылычдароглу заявил о попытках России повлиять на избирательный процесс. В Кремле эти обвинения отвергли, а Эрдоган призвал Кылычдароглу «постыдиться».

Эрдогану 69 лет, он занимает пост главы государства с 2014 года, до этого, с 2003 года, он был премьером. 21 апреля он официально вновь выдвинулся кандидатом в президенты Турции. Он возглавляет Партию справедливости и развития и баллотируется от правого «Республиканского альянса», в который также входят Партия националистического движения и две малые партии, не представленные в парламенте.

Кылычдароглу 74 года, он возглавляет Республиканскую народную партию (РНП; старейшая партия в стране и вторая по числу мандатов в парламенте после блока Эрдогана). На пост президента он был выдвинут Народным альянсом, состоящим из шести партий.

По данным исследования общественного мнения от компании Konda, проведенным 6-7 мая среди 3480 человек из 35 провинций, Эрдоган набрал 43,7% голосов, а Кылычдароглу - 49,3%. Еще один кандидат, выдвиженец от Альянса АТА Синан Оган набрал 4,8%. Для победы одному из кандидатов нужно получить больше 50% голосов. Если никто из них не сможет этого сделать, между лидерами голосования состоится второй тур — он намечен на 28 мая.