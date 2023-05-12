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Соперник Эрдогана на выборах набрал на 5,6% больше голосов опрошенных

Опрос Konda: выборы президента Турции могут перейти во второй тур

Соперник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы республики Кемаль Кылычдароглу получил большую поддержку опрошенных граждан страны. Об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения от компании Konda.

Участниками опроса, который проводился с 6 по 7 мая, стали 3480 человек из 35 провинций. По итогам исследования действующий президент и глава Партии справедливости и развития Эрдоган набрал 43,7% голосов. Его соперник, лидер турецкой оппозиции и глава Республиканской народной партии, Кылычдароглу получил 49,3%. Выдвиженец от Альянса АТА Синан Оган набрал 4,8%.

Результаты исследования показали, что выборы президента Турции могут перейти во второй тур, отмечает Konda. В то же время, если тенденция увеличения поддержки Кылычдароглу сохранится, выборы завершатся в первом туре его победой.

Выборы президента Турции состоятся 14 мая. Согласно действующему законодательству, для победы один из кандидатов должен набрать больше 50% голосов. Если никто из них не сможет этого сделать, между лидерами голосования состоится второй тур — он намечен на 28 мая.

11 мая один из четырех кандидатов председатель партии «Родина» Мухаррем Индже снял свою кандидатуру. Он обвинил оппонентов в попытках уничтожить его репутацию, включая публикацию порнодипфейков и переводы средств неизвестного происхождения на счета его сына.

Euronews проанализировал данные шести турецких аналитических центров, пять из шести фиксируют преимущество Кылычдароглу в первом туре, однако его не хватит, чтобы перешагнуть 50-процентный барьер. Ожидается, что ко второму туру Кылычдароглу получит голоса избирателей Индже, что увеличит его отрыв от Эрдогана.

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Реджеп Тайип Эрдоган опросы выборы президента Турция Кемаль Кылычдароглу
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