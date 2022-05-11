МВД объявило в розыск игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова

Журналиста и игрока «Что? Где? Когда» Ровшана Аскерова объявили в уголовный розыск. Ранее СК открыл дело о реабилитации нацизма против Аскерова, обвинив его в реабилитации нацизма. Аскеров обвинения отрицает

Ровшан Аскеров (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

МВД объявило в розыск игрока «Что? Где? Когда?» и журналиста Ровшана Аскерова, следует из базы данных министерства.

В базе данных указано, что Аскеров «разыскивается по статье УК».

Ранее Следственный комитет сообщил, что возбудил против Аскерова дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК). По этой статье может грозить штраф до 5 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

По версии следствия, Аскеров не позднее 6 апреля опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит признанной на территории России экстремистской и запрещенной компании Meta) записи, оскорбляющие маршала Георгия Жукова.

На пост с оскорблениями в адрес полководца ранее пожаловался Государственный исторический музей (ГИМ). В музее сообщили, что некий пользователь социальной сети назвал маршала «убийцей в погонах» и «мародером», а сам музей — «псевдоисторическим». В музее заявили, что такое высказывание «не может быть оставлено без внимания», так как «дискредитирует и подвергает сомнению сам смысл существования Исторического музея, призванного хранить и популяризировать отечественную историю, препятствовать попыткам ее намеренного искажения». После этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку.

Сам Аскеров заявил РБК, что в его публикации не было никакой клеветы или реабилитации нацизма. «Во всех моих словах нет ни клеветы, ни заведомой лжи. Как минимум в Википедии это все проверяется, и никакой лжи, клеветы там нет, а уж тем более реабилитации нацизма», — сказал Аскеров.

По его словам, он находится за пределами России и возвращаться не собирается.

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Статья «Реабилитация нацизма» появилась в Уголовном кодексе России в 2014 году. По ней предусмотрено наказание за отрицание фактов и одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда, а также за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Также под уголовную ответственность подпадают осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов войны, в том числе в Сети. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

В сентябре 2020 года в Следственном комитете появилась отдельная структура, которая занимается уголовными делами по фальсификации истории и реабилитации нацизма.