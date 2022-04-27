Игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров отверг обвинения в реабилитации нацизма

Аскеров заявил, что в его посте в одной из соцсетей не было «ни клеветы, ни заведомой лжи». Ранее СК возбудил против игрока уголовное дело о реабилитации нацизма из-за высказываний про маршала Жукова

Ровшан Аскеров (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Журналист и игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров заявил РБК, что в его посте, из-за которого Следственный комитет возбудил против него уголовное дело, не было никакой клеветы или реабилитации нацизма.

«Во всех моих словах (имеется в виду пост в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). — РБК) нет ни клеветы, ни заведомой лжи. Как минимум в «Википедии» это все проверяется, и никакой лжи, клеветы там нет, а уж тем более реабилитации нацизма. У них больная фантазия», — сказал Аскеров.

По словам журналиста, он находится не в России, «и довольно давно», и возвращаться не собирается.

Ранее 27 апреля Следственный комитет сообщил, что возбудил против Аскерова дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК; по ней может грозить штраф до 5 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет). По версии следствия, Аскеров не позже 6 апреля опубликовал на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит признанной террористической и запрещенной в России компании Meta) «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память» советского полководца маршала Георгия Жукова.

С просьбой проверить один из постов в интернете к СК обратился Государственный исторический музей (ГИМ). В нем сообщили, что некий пользователь назвал Жукова «убийцей в погонах» и «мародером», а сам музей — «псевдоисторическим». Как отметили в ГИМе, такое высказывание нельзя оставить без внимания, поскольку оно «дискредитирует и подвергает сомнению сам смысл существования Исторического музея, призванного хранить и популяризировать отечественную историю, препятствовать попыткам ее намеренного искажения».