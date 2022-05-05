Правозащитник сообщил о задержании пяти человек по делу о фейках об армии

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Санкт-Петербурге задержали пятерых человек из-за опубликованных 4 марта постов антивоенного характера, сообщил РБК правозащитник Динар Идрисов.

«Были обыски по четырем адресам, пять человек задержали. Все они — участники группы «Мирное сопротивление» во «ВКонтакте». <...> Какая конкретно публикация за 4 марта послужила поводом для обысков, сказать не могу. Там их было 15, [почти все] носили антивоенный характер», — рассказал Идрисов. Правозащитник уточнил, что группа «Мирное сопротивление» возникла «на осколках» движения «Солидарность» в Санкт-Петербурге.

Среди задержанных, по словам Идрисова, Татьяна Сичкарева, которую после обыска в квартире ее родителей доставили в Следственный отдел по Кировскому району Санкт-Петербурга. Также обыск прошел «у Влада Шипицына, у него временно живет правозащитник Илья Ткаченко», Ольги Смирновой (она была фигуранткой дела об оправдании терроризма, но дело «заглохло»), и Асана Мумджи, уточнил правозащитник. Местонахождение всех, кроме Сичкаревой, неизвестно.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Идрисов ранее сообщил «Фонтанке», что обыски проходили в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 207.3 УК «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». За такие действия можно получить штраф до 5 млн руб. или до десяти лет лишения свободы.

В конце апреля в Петербурге арестовали обвиняемую по этой статье журналистку издания RusNews Марию Пономаренко. По данным суда, она «разместила ложную информацию, что российскими Воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру в городе Мариуполе, когда официальными источниками, в том числе и Министерством обороны, данная информация была опровергнута, о чем вышеуказанная гражданка знала». Ей может грозить до десяти лет лишения свободы или штраф до 5 млн руб.