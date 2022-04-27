СК обвинил игрока в «Что? Где? Когда?» Аскерова в реабилитации нацизма

Ровшан Аскеров (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Следственный комитет возбудил против журналиста и игрока в «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК), сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Аскеров «не позднее 6 апреля 2022 года» опубликовал в своем Facebook (принадлежит признанной на территории России экстремистской и запрещенной компании Meta) «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».

Под реабилитацией подразумевается публичное отрицание фактов, установленных в ходе Нюрнбергского процесса, одобрение преступлений стран оси, распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах Великой отечественной войны. Четвертая часть этой статьи, по которой обвиняют Аскерова, подразумевает совершение таких действий группой лиц либо с использованием СМИ или интернета. В случае признания его виновным журналисту может грозить штраф в размере до 5 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

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