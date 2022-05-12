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Кремль словами «похвастаться нечем» оценил ход переговоров с Украиной

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В российско-украинских переговорах нет изменений, похвастаться по этой части нечем, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК,

«Мы вчера говорили про переговоры, со вчерашнего дня ничего не изменилось. И сейчас похвастаться нечем на переговорном треке», — сказал он.

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Накануне Песков сообщил, что переговоры с Украиной продолжаются «весьма вяло и нерезультативно». Он добавил, что они начинались без посредников и продолжаются также без них. Вместе с тем Песков высоко оценил усилия Турции для создания необходимых условий для встречи в Стамбуле, однако напомнил, что позднее Украина дезавуировала достигнутые там понимания.

Материал дополняется

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Юлия Выродова Юлия Выродова
Дмитрий Песков переговоры Украина мирные переговоры Военная операция на Украине
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