Кремль словами «похвастаться нечем» оценил ход переговоров с Украиной

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В российско-украинских переговорах нет изменений, похвастаться по этой части нечем, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК,

«Мы вчера говорили про переговоры, со вчерашнего дня ничего не изменилось. И сейчас похвастаться нечем на переговорном треке», — сказал он.

Накануне Песков сообщил, что переговоры с Украиной продолжаются «весьма вяло и нерезультативно». Он добавил, что они начинались без посредников и продолжаются также без них. Вместе с тем Песков высоко оценил усилия Турции для создания необходимых условий для встречи в Стамбуле, однако напомнил, что позднее Украина дезавуировала достигнутые там понимания.

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