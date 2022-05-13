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Песков счел очередной «уткой» сообщения о планах отключить газ Финляндии

«Газпром» GAZP ₽235,3 +2,06% Купить
Фото: Stoyan Nenov / Reuters
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Материал финской газеты Iltalehti, в котором говорится о возможном прекращении поставок газа Финляндии в ответ на ее намерение вступить в НАТО, скорее всего, являются уткой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Эти сообщения, скорее всего, просто очередная газетная утка», — сказал представитель Кремля.

Он заявил, что «Газпром» неоднократно демонстрировал свою надежность как компания, которая поставляет энергоресурсы в Европу.

Iltalehti узнала о возможном отключении поставок газа в Финляндию
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Фото:Дмитрий Лельчук / РИА Новости

По данным газеты, ключевых политиков Финляндии предупредили о возможном прекращении поставок топлива. Издание отмечает, что в этом случае у части финской промышленности и производства продуктов питания возникнут трудности. 

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

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