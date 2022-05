Politico узнал о планах ЕС по облигациям на €10 млрд для помощи Украине

США предоставят Украине €5 млрд для краткосрочных потребностей, еще €10 млрд выделит ЕС путем выпуска долговых обязательств, узнал Politico. Источники газеты сравнили план с мерами, принятыми во время пандемии COVID

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Еврокомиссия планирует выпустить новые долговые обязательства для финансирования краткосрочных потребностей Украины в ближайшие три месяца, объем всех нужд оценивается в €15 млрд, США заявили о готовности покрыть треть необходимой суммы. Об этом со ссылкой на три дипломатических источника сообщила Politico.

Киев и Международный валютный фонд (МВФ) заключили, что Украине необходимы €5 млрд в месяц для поддержания экономики, в эту сумму входят выплата зарплат, пенсий и расходы, связанные с боевыми действиями.

В конце прошлой недели ЕК уведомила послов европейских стран о намерении оказать Украине помощь по этому вопросу, она будет заключаться в выпуске долговых обязательств под гарантии, предоставленные странами Евросоюза.

Собеседники Politico уточнили, что план представят через неделю — 18 мая. По их мнению, план ЕК схож с программой SURE, которую применили во время пандемии коронавируса в целях сбора средств для временно потерявших работу. Программу временной поддержки для снижения рисков безработицы в условиях чрезвычайной ситуации (SURE: Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) европейские страны согласовали в начале апреля 2020 года. Она заключалась в предоставлении всем странам ЕС займов до €100 млрд по льготным условиям.

Киев получает финансовую помощь от западных государств после начала российской военной операции. Так, 26 февраля президент США Джо Байден поручил выделить Украине $600 млн в качестве «немедленной помощи». В начале марта Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение стране $1,4 млрд, а Всемирный банк решил направить Киеву $723 млн. К 10 марта суммарная международная помощь Украине достигла $15 млрд.

К концу марта в рабочем состоянии оставались только две трети украинской экономики, заявил министр финансов страны Сергей Марченко. Он рассказал, что таможенные и налоговые поступления в бюджет значительно снизились, а потому основным источником покрытия потребностей бюджета стали заимствования — внутренние и внешние. При этом, продолжил министр, Украина в полном объеме обслуживает свой долг.

В Минфине Украины подсчитали в начале апреля, что один месяц боевых действий обходится стране в $10 млрд. В министерстве ожидают, что по итогам года ВВП государства упадет на 10%.