Politico узнал о планах ЕС по облигациям на €10 млрд для помощи Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
От идеи до запуска: как запустить стартап за восемь месяцев РБК+, 10:54
Как маркировка продуктов позволит выбирать здоровое питание Партнерский проект, 10:38
Белгородский губернатор показал последствия обстрела села Солохи Политика, 10:38
Пандемия и возросшие цены на сырье снизили потребление кофе в России Бизнес, 10:29
В деле Фургала появился новый посредник Политика, 10:29
Кадры выхода Улюкаева из колонии Политика, 10:27
Из Центробанка уйдет куратор продажи санированных банков Финансы, 10:27
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 10% в начале торгов Инвестиции, 10:25
Экс-министр экономразвития Улюкаев вышел на свободу Общество, 10:25
Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно Pro, 10:22
64% российских компаний приостановили найм сотрудников Экономика образования, 10:20
Bloomberg назвал рубль самой эффективной валютой 2022 года Инвестиции, 10:19
«Идеальный шторм»: тренды на рынке труда в сфере транспорта и логистики РБК+, 10:16
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 10:15
Экономика ,  
0 

Politico узнал о планах ЕС по облигациям на €10 млрд для помощи Украине

США предоставят Украине €5 млрд для краткосрочных потребностей, еще €10 млрд выделит ЕС путем выпуска долговых обязательств, узнал Politico. Источники газеты сравнили план с мерами, принятыми во время пандемии COVID
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Еврокомиссия планирует выпустить новые долговые обязательства для финансирования краткосрочных потребностей Украины в ближайшие три месяца, объем всех нужд оценивается в €15 млрд, США заявили о готовности покрыть треть необходимой суммы. Об этом со ссылкой на три дипломатических источника сообщила Politico.

Киев и Международный валютный фонд (МВФ) заключили, что Украине необходимы €5 млрд в месяц для поддержания экономики, в эту сумму входят выплата зарплат, пенсий и расходы, связанные с боевыми действиями.

В конце прошлой недели ЕК уведомила послов европейских стран о намерении оказать Украине помощь по этому вопросу, она будет заключаться в выпуске долговых обязательств под гарантии, предоставленные странами Евросоюза.

Как конфликт на Украине отразился на экономиках постсоветских стран
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Собеседники Politico уточнили, что план представят через неделю — 18 мая. По их мнению, план ЕК схож с программой SURE, которую применили во время пандемии коронавируса в целях сбора средств для временно потерявших работу. Программу временной поддержки для снижения рисков безработицы в условиях чрезвычайной ситуации (SURE: Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) европейские страны согласовали в начале апреля 2020 года. Она заключалась в предоставлении всем странам ЕС займов до €100 млрд по льготным условиям.

Bloomberg узнал, что Минфин ожидает худшего спада экономики с 1994 года
Экономика
Фото:Александр Кондратюк / РИА Новости

Киев получает финансовую помощь от западных государств после начала российской военной операции. Так, 26 февраля президент США Джо Байден поручил выделить Украине $600 млн в качестве «немедленной помощи». В начале марта Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение стране $1,4 млрд, а Всемирный банк решил направить Киеву $723 млн. К 10 марта суммарная международная помощь Украине достигла $15 млрд.

Читайте на РБК Pro
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций
Прогнозы
Pro
Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи
Pro
Китайский фондовый рынок: каковы перспективы для частного инвестора
Клуб инвесторов
Pro
Фото: Armando Franca / AP «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ
Инструкции
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи

К концу марта в рабочем состоянии оставались только две трети украинской экономики, заявил министр финансов страны Сергей Марченко. Он рассказал, что таможенные и налоговые поступления в бюджет значительно снизились, а потому основным источником покрытия потребностей бюджета стали заимствования — внутренние и внешние. При этом, продолжил министр, Украина в полном объеме обслуживает свой долг.

В Минфине Украины подсчитали в начале апреля, что один месяц боевых действий обходится стране в $10 млрд. В министерстве ожидают, что по итогам года ВВП государства упадет на 10%.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Еврокомиссия Украина
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Минфин объяснил увеличение объема кредитов другим странам в марте
Экономика
Байден подписал закон о помощи Украине по программе ленд-лиза
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter