Президент Болгарии назвал опасным решение о военной помощи Украине

4 мая парламент Болгарии одобрил военно-техническую помощь Киеву. Глава государства в ответ предупредил, что это решение втягивает страну в военный конфликт. Он призвал политиков оценивать последствия своих высказываний

Румен Радев (Фото: Hristo Rusev / Getty Images)

Решение депутатов одобрить военно-техническую помощь Украине втягивает Болгарию в конфликт, заявил президент Румен Радев, передает BTA. Он назвал такой шаг опасным, а формулировку «военно-техническая помощь» — широко трактуемой и рискованной.

«Война, которая бушует прямо рядом с нами и которую еще недавно мы считали немыслимой, требует <...> адекватных решений, не создающих рисков, а укрепляющих национальную безопасность», — сказал Радев. Он призвал политиков принимать разумные решения и «тщательно оценивать последствия своих слов».

Каждый, кто пытается втянуть Болгарию в конфликт, должен понести ответственность, считает президент. Столкновения в Софии из-за поставок оружия Киеву он назвал недопустимыми.

4 мая Народное собрание Болгарии одобрило оказание гуманитарной, финансовой и военно-технической помощи Украине. В частности, страна будет помогать с ремонтом украинской военной техники. Речи о поставках Киеву вооружений не идет. Bloomberg в конце апреля писало о разногласиях в правящей коалиции республики относительно передачи Украине оружия.

В Болгарии всю последнюю неделю проходят митинги — как сторонников отправки оружия на Украину, так и выступающих против. Некоторые протестующие агрессивно настроены и вступают друг с другом в столкновения, отмечает БНТ.

Радев в конце апреля выступил категорически против военной помощи Украине, заявив, что такие поставки означали бы вовлечение Болгарии в конфликт. Президент также призвал политиков «посмотреть на нуждающихся болгар», а затем уже «помогать миру». До этого премьер-министр Болгарии Кирил Петков объявил о сборе средств для помощи Украине.

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