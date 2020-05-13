В Госдуме предложили откладывать выборы губернаторов при режиме ЧС
Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин предложил отложить выборы руководителя региона, который избирается депутатами законодательного органа власти, если на его территории или в двух и более муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности или ЧС. Он подготовил соответствующую поправку к законопроекту о сборе подписей избирателей через портал Госуслуги, ее текст опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Выборы предлагается перенести, если жизни или здоровью избирателей, зарегистрированных в регионе, угрожает опасность, следует из документа.
РБК направил запрос в Центральную избирательную комиссию.
Эта инициатива — часть поправок, которые группа депутатов от «Единой России» внесла к закону об основных гарантиях избирательных прав. Одна из них подразумевает возможность голосовать на выборах по почте или дистанционно. Вяткин пояснил «РИА Новости», что это не затронет голосование о поправках в Конституцию. По словам парламентария, Госдума может рассмотреть их сегодня, 13 мая.