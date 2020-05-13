В Госдуме предложили откладывать выборы губернаторов при режиме ЧС

Авторы поправок предлагают дать субъектам право перенести выборы губернаторов в случае введения в регионе режима повышенной готовности или ЧС, а также в случае, если здоровью и жизни граждан угрожает опасность

Дмитрий Вяткин (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин предложил отложить выборы руководителя региона, который избирается депутатами законодательного органа власти, если на его территории или в двух и более муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности или ЧС. Он подготовил соответствующую поправку к законопроекту о сборе подписей избирателей через портал Госуслуги, ее текст опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Выборы предлагается перенести, если жизни или здоровью избирателей, зарегистрированных в регионе, угрожает опасность, следует из документа.

РБК направил запрос в Центральную избирательную комиссию.

Эта инициатива — часть поправок, которые группа депутатов от «Единой России» внесла к закону об основных гарантиях избирательных прав. Одна из них подразумевает возможность голосовать на выборах по почте или дистанционно. Вяткин пояснил «РИА Новости», что это не затронет голосование о поправках в Конституцию. По словам парламентария, Госдума может рассмотреть их сегодня, 13 мая.