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Пандемия коронавируса ,  
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В Госдуме предложили откладывать выборы губернаторов при режиме ЧС

Авторы поправок предлагают дать субъектам право перенести выборы губернаторов в случае введения в регионе режима повышенной готовности или ЧС, а также в случае, если здоровью и жизни граждан угрожает опасность
Дмитрий Вяткин
Дмитрий Вяткин (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин предложил отложить выборы руководителя региона, который избирается депутатами законодательного органа власти, если на его территории или в двух и более муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности или ЧС. Он подготовил соответствующую поправку к законопроекту о сборе подписей избирателей через портал Госуслуги, ее текст опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Выборы предлагается перенести, если жизни или здоровью избирателей, зарегистрированных в регионе, угрожает опасность, следует из документа.

Путин наделил правительство правом вводить режим ЧС
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Владимир Путин

РБК направил запрос в Центральную избирательную комиссию.

Эта инициатива — часть поправок, которые группа депутатов от «Единой России» внесла к закону об основных гарантиях избирательных прав. Одна из них подразумевает возможность голосовать на выборах по почте или дистанционно. Вяткин пояснил «РИА Новости», что это не затронет голосование о поправках в Конституцию. По словам парламентария, Госдума может рассмотреть их сегодня, 13 мая.

В начале апреля президент Владимир Путин подписал закон, который дает правительству полномочие вводить режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны либо на ее части. Согласно документу, если режим введен, избиркомы имеют право отложить голосование на выборах или референдуме.

Как рассказала ранее глава ЦИК Элла Памфилова, в связи с распространением коронавирусной инфекции в России пришлось отложить голосование по 94 избирательным кампаниям. Речь идет о всех выборах, которые были назначены в регионах с 5 апреля по 21 июня. Такое же решение, добавила она, могут принять и по еще не назначенным кампаниям.

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Пандемия коронавируса привела к переносу голосования о поправках в Конституцию, которое должно было состояться 22 апреля. Новую дату Владимир Путин не назвал, добавив, что решение о сроках голосования будет принято в зависимости от развития ситуации с эпидемиологической обстановкой.

ЦИК также не исключил переноса единого дня голосования, намеченного на 13 сентября. По словам источников РБК, среди возможных вариантов рассматривается декабрь этого же года или сентябрь 2021 года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
При участии: Евгения Кузнецова
Теги: Госдума, выборы, голосование
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