ЦИК допустила возможный перенос единого дня голосования

Выборы в единый день голосования 13 сентября могут быть перенесены, заявили в ЦИК. Решение будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса. Сейчас такой сценарий не обсуждается

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) еще не обсуждала возможность переноса единого дня голосования в сентябре, однако обладает необходимыми правовыми возможностями, чтобы сделать это в случае необходимости. Об этом заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

«ЦИК не обсуждала в настоящее время перенос единого дня голосования. Что касается сроков, когда нужно будет принимать решение о выборах в сентябре, — это середина июня. Огромная надежда, что ситуация значительно улучшится. Но вместе с тем с точки зрения правовых инструментов законодатель сказал, что если ситуация будет требовать какой-то адекватной реакции, то такая реакция возможна», — заявила секретарь комиссии (цитата по «Интерфаксу»).

Гришина уточнила, что решение о выборах в сентябре нужно будет принимать в середине июня. «Огромная надежда, что ситуация значительно улучшится. Но вместе с тем, с точки зрения правовых инструментов, законодатель сказал, что если ситуация будет требовать какой-то адекватной реакции, то такая реакция возможна», — уточнила секретарь ЦИК.

Как ранее писал РБК, в Кремле также допускают перенос единого дня голосования на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Как рассказали три источника, близких к администрации президента, рассматривается несколько вариантов: перенос на три месяца и перенос на год, на следующий единый день голосования в сентябре 2021 года. На сентябрь 2021 года, помимо плановых региональных выборов, также намечена федеральная кампания — выборы в Госдуму.