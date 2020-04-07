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Пандемия коронавируса ,  
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ЦИК допустила возможный перенос единого дня голосования

Выборы в единый день голосования 13 сентября могут быть перенесены, заявили в ЦИК. Решение будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса. Сейчас такой сценарий не обсуждается
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) еще не обсуждала возможность переноса единого дня голосования в сентябре, однако обладает необходимыми правовыми возможностями, чтобы сделать это в случае необходимости. Об этом заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

«ЦИК не обсуждала в настоящее время перенос единого дня голосования. Что касается сроков, когда нужно будет принимать решение о выборах в сентябре, — это середина июня. Огромная надежда, что ситуация значительно улучшится. Но вместе с тем с точки зрения правовых инструментов законодатель сказал, что если ситуация будет требовать какой-то адекватной реакции, то такая реакция возможна», — заявила секретарь комиссии (цитата по «Интерфаксу»).

Гришина уточнила, что решение о выборах в сентябре нужно будет принимать в середине июня. «Огромная надежда, что ситуация значительно улучшится. Но вместе с тем, с точки зрения правовых инструментов, законодатель сказал, что если ситуация будет требовать какой-то адекватной реакции, то такая реакция возможна», — уточнила секретарь ЦИК.

ЦИК отложила более 90 выборов в регионах из-за вируса
Политика

Как ранее писал РБК, в Кремле также допускают перенос единого дня голосования на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Как рассказали три источника, близких к администрации президента, рассматривается несколько вариантов: перенос на три месяца и перенос на год, на следующий единый день голосования в сентябре 2021 года. На сентябрь 2021 года, помимо плановых региональных выборов, также намечена федеральная кампания — выборы в Госдуму.

Окончательное решение будет принято в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, уточнили собеседники РБК.

3 апреля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) решила перенести все выборы, которые назначены в ряде регионов с 5 апреля по 21 июня. «Считать отложенным голосование на назначенных выборах, в случае если в отношении них ранее были приняты решения о переносе даты голосования <...>, приостанавливаются все избирательные действия по подготовке и проведению референдумов», — пояснила глава ЦИК Элла Памфилова. Такое же решение, добавила она, могут принять и по еще не назначенным кампаниям. Речь идет о переносе голосований по 94 избирательным кампаниям разных уровней.

В конце марта Памфилова заявляла, что новая дата голосования по поправкам в Конституцию будет назначена, после того как в России улучшится эпидемиологическая обстановка.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: голосование, ЦИК, Единый день голосования
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