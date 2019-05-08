Кабмин Украины признал российские паспорта у жителей Донбасса незаконными

Правительство Украины на заседании в среду постановило считать незаконными российские паспорта, выданные жителям Донбасса. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш.

Для этого правительство страны утвердило перечень пунктов выдачи паспортов в России, где гражданство могут получить жители ЛДНР. К ним относятся два населенных пункта — село Покровское и Новошахтинск в Ростовской области. Все документы, выданные там, будут считаться недействительными.

Кроме того, рассказал Черныш, кабмин Украины готовит персональные санкции против российских чиновников, участвующих в выдаче паспортов. «Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно задействованы в незаконных действиях по выдаче паспортов украинским гражданам и фактически к действиям по давлению и принуждению граждан к получению таких документов», — пояснил он. К этим чиновникам будут применены персональные санкции.

О том, что Киев не намерен признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса, 8 мая заявил премьер Владимир Гройсман. Он назвал эти документы «фейковыми», сравнив их с документами, которые выдавала нацистская Германия. На это заявление отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа».