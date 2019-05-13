Климкин выдвинул ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, заявил, что Киев откажется от соблюдения минских соглашений в том случае, если европейские страны, включая Германию и Францию, добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Если вы пойдете [на снятие санкционного давления], как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что «Минска» у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы», — сказал министр.

По словам Климкина, несмотря на то, что нет прямой связи между минскими соглашениями и вопросом санкционного давления на Москву в Совете Европы, Украина имеет основания для подобного маневра.

«Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта [жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик], вы пойдете на шаги навстречу России — тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали», — подчеркнул глава МИДа.