Климкин выдвинул ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,36 +0,28 EUR Бирж. 73,53 +0,39 Brent 71,65 +1,32% USD Нал. 65,92 64,96 EUR Нал. 74,06 73,01 USD ЦБ 65,47 +0,24 EUR ЦБ 73,52 +0,43 EUR/USD 1,1249 +0,0016 BTC/USD Бирж. 7 411,70 +429,30 IMOEX 2 512,11 -0,11% RTSI 1 210,85 -0,24% DJIA 25 400,82 -2,09% Nasdaq 7 683,23 -2,95%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+19,31%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+19,31%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 65,47 (+0,24) Quote, 12:53
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 73,52 (+0,43) Quote, 12:53
Великобритания назначила нового посла в России Политика, 17:40 Крымский мост подорожал из-за расходов на безопасность и стройку подходов Бизнес, 17:38 Климкин выдвинул ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций Политика, 17:32 Выходи на поле: где поиграть в футбол с друзьями на выходных РБК и Футболер, 17:30 Зеленский записал «послание мира Донбассу» Политика, 17:30 Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона Бизнес, 17:23 «Роснефть» в первом квартале снизила чистый долг на 110 млрд руб. Бизнес, 17:22 Bloomberg узнал о новых процессорах для смартфонов Apple Технологии и медиа, 17:21 Чемпионат мира по хоккею. Россия — Чехия. Онлайн Спорт, 17:15 Фондовый рынок США обвалился после эскалации торговой войны с Китаем Экономика, 17:13 «Ливерпуль» заработал больше «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне АПЛ Спорт, 17:06 Какие профессии появятся в девелопменте будущего Недвижимость, 17:06 Мамаев вслед за Кокориным отказался досиживать срок в СИЗО Общество, 17:05 Рентабельность производства и качество: как строитель начал печь пряники РБК и ВТБ, 17:04
Украинский кризис ,  
0 
Климкин выдвинул ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, заявил, что Киев откажется от соблюдения минских соглашений в том случае, если европейские страны, включая Германию и Францию, добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Если вы пойдете [на снятие санкционного давления], как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что «Минска» у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы», — сказал министр.

Политика
Климкин написал письмо в НАТО из-за российских паспортов в Донбассе

По словам Климкина, несмотря на то, что нет прямой связи между минскими соглашениями и вопросом санкционного давления на Москву в Совете Европы, Украина имеет основания для подобного маневра.

«Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта [жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик], вы пойдете на шаги навстречу России — тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали», — подчеркнул глава МИДа.

Климкин отметил, что эту позицию донес до своих зарубежных коллег на прошедшем заседании. «Немцы это услышали, и французы это услышали, и голландцы. Согласились? Спросите у них. Но с немецким министром мы отдельно очень долго это обсуждали сегодня», — заключил Климкин.

Политика
Климкин сравнил возврат России в Совет Европы с освобождением преступника

6 мая Павел Климкин рассказал, что попросит избранного президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности. «Меня никто не будет увольнять. Поскольку у нас должна быть политическая культура, в политической культуре это будет правильно и по-человечески позволить новому президенту выбрать тех, с кем он будет работать», — заявил тогда Климкин.

По словам министра, у него есть другие планы, включая политические. При этом он не исключил, что в будущем будет сотрудничать с Зеленским в качестве советника или участника в переговорах.

Теги: Павел Климкин, Совет Европы, антироссийские санкции, Минские соглашения
Материалы по теме
Климкин написал письмо в НАТО из-за российских паспортов в Донбассе
Политика
Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку
Политика
Климкин заявил о подготовке санкций против России из-за указа о паспортах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter