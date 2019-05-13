В ЕС прокомментировали возможность санкций из-за паспортов для ДНР

Евросоюз не собирается вводить новые санкции в отношении России из-за выдачи паспортов жителям непризнанных ЛНР и ДНР. Об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек, сообщает «Европейская правда».

«Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация», — сказал он.

В свою очередь министр иностранных дел Румынии заметил, что новые санкции могли бы негативно сказаться на жителях Украины. «Это создаст проблемы самой Украине», — считает он.

10 мая действующий президент Украины Петр Порошенко во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель попросил поддержать ужесточение санкций против Москвы из-за раздачи российских паспортов жителям Донбасса. Кроме того, ранее глава украинского МИДа Павел Климкин направил в ЕС, НАТО, G-7 и «странам-партнерам» призыв расширить санкции против России «за счет включения в него паспортного кейса».