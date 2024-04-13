Минобороны сообщило о сдаче в плен бойцов ВСУ около Водяного в ДНР
Минобороны: девять десантников ВСУ сдались в плен около села Водяное в ДНР
Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе подразделения сдались в плен на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России.
«Девять украинских десантников десантного взвода элитной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное воспользовались возможностью сдаться в плен, обратились к российским военнослужащим и сложили оружие», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).
В ведомстве сообщили, что пленные рассказали об отсутствии профессиональной военной подготовки и подкрепления и призвали своих сослуживцев сложить оружие.
Минобороны отчитывалось о взятии села Водяное в ДНР 5 апреля. Сегодня под контроль российских военнослужащих перешел населенный пункт Первомайское.
называл непростой ситуацию на авдеевском направлении. В конце марта Минобороны России сообщало об улучшении там позиций. По словам главы ДНР Яна Гагина, российские военнослужащие быстро продвигаются на авдеевском направлении, а ВСУ ежедневно теряют укрепрайоны.