Минобороны: девять десантников ВСУ сдались в плен около села Водяное в ДНР

Минобороны сообщило о сдаче в плен бойцов ВСУ около Водяного в ДНР

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе подразделения сдались в плен на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России.

«Девять украинских десантников десантного взвода элитной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное воспользовались возможностью сдаться в плен, обратились к российским военнослужащим и сложили оружие», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).

В ведомстве сообщили, что пленные рассказали об отсутствии профессиональной военной подготовки и подкрепления и призвали своих сослуживцев сложить оружие.

Минобороны отчитывалось о взятии села Водяное в ДНР 5 апреля. Сегодня под контроль российских военнослужащих перешел населенный пункт Первомайское.