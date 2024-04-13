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Война санкций ,  
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Финляндия с 15 апреля введет новые ограничения на границе с Россией

Финляндия с 15 апреля введет ограничения для судов на границе с Россией
Сюжет
Война санкций
С понедельника будет приостановлено движение по Сайменскому каналу для прогулочных судов, а также закроются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио на границе с Россией
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Финляндия с 15 апреля приостановит движение по Сайменскому каналу для прогулочных судов, а также закроет морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио на границе с Россией, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в телеграм-канале.

«Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио», — говорится в сообщении.

Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России.

Кроме того, с 15 апреля все сухопутные пункты пропуска (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) будут закрыты бессрочно, «до особого распоряжения». Финляндия также строит забор на границе с Россией.

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Фото:Thomas Trutschel / Global Look Press

МВД объяснило бессрочное закрытие границы «риском инструментальной иммиграции». Министр внутренних дел Мари Рантанен в феврале поясняла, что «инструментальная иммиграция — это не когда люди нуждаются в убежище, а скорее, когда Россия использует их как инструмент давления».

Финляндия начала постепенно закрывать КПП на границе с Россией в ноябре 2023 года. Сначала не работала часть погранпереходов, затем ограничения распространили на все сухопутные пропускные пункты и несколько раз продлевали их.

Решение о закрытии границы Хельсинки объясняли наплывом на КПП просителей убежища в ЕС из стран Ближнего Востока и из Африки. Москва отвергла обвинения в содействии нелегалам.

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Елена Чернышова
Финляндия Россия граница
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