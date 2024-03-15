Финляндия подготовила законопроект, позволяющий открыть границу с Россией

На границе с Россией не будут принимать заявления о предоставлении убежища, а въезд его просителям запретят. Это позволит открыть КПП на восточной границе Финляндии для тех, кого не коснется эта мера

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МВД Финляндии представило законопроект о временных мерах по борьбе с «инструментальной иммиграцией» на границе с Россией, сообщается на сайте ведомства. Им предусмотрены условия, при которых правительство может принять решение об ограничении приема заявлений на получение убежища на восточной границе. В таком случае заявления о предоставлении убежища не будут приняты, за исключением некоторых случаев, а въезд просителям запрещен. Их могут направить просить убежища в другом месте.

«Законопроект будет применяться только в серьезных ситуациях инструментальной иммиграции и не повлияет на подачу заявления о международной защите в других местах Финляндии», — говорится в сообщении МВД.

Документ также позволит открыть пункты пропуска на восточной границе для транспорта, «поскольку он ограничит только получение заявлений о международной защите в случае инструментального въезда».

Власти рассчитывают, что закон вступит в силу как можно скорее. Он будет временным и будет действовать в течение года.

Министр внутренних дел страны Мари Рантанен в феврале пояснила, что «инструментальная иммиграция — это не когда люди нуждаются в убежище, а скорее когда Россия использует их как инструмент давления».

По мнению премьер-министра Петтери Орпо, Финляндии нужно готовиться к тому, то весной ситуация на границе обострится, его слова приводит Yle. Он отметил, что цель властей — нормализация ситуации, однако из-за действий России это сейчас невозможно.

Глава МВД считает, что принятие чрезвычайного закона о «направляемой миграции» оправданно, когда речь идет о национальной безопасности. «Этот законопроект является чрезвычайным. При определенных условиях прием заявок на международную защиту будет ограничен по времени, а также территориально», — пояснила Рантанен. Она сомневается, что границу откроют в апреле.

Власти Финляндии начали постепенно закрывать пункты пропуска на границе с Россией в ноябре прошлого года. Сначала не работала часть КПП, затем ограничения распространили на все сухопутные пограничные переходы. Они будут действовать минимум до 14 апреля. Решение о закрытии границы Хельсинки объясняли наплывом на эти КПП просителей убежища в ЕС. Выходцы с Ближнего Востока и из Африки якобы проникали туда через российскую территорию при попустительстве властей. Москва выражала протест и отвергла обвинения в содействии нелегалам.