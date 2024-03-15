 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Финляндия подготовила законопроект, позволяющий открыть границу с Россией

МВД Финляндии представило законопроект о просителях убежища и границе с Россией
На границе с Россией не будут принимать заявления о предоставлении убежища, а въезд его просителям запретят. Это позволит открыть КПП на восточной границе Финляндии для тех, кого не коснется эта мера
Фото: Lauri Heino / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Lauri Heino / imago-images.de / Global Look Press

МВД Финляндии представило законопроект о временных мерах по борьбе с «инструментальной иммиграцией» на границе с Россией, сообщается на сайте ведомства. Им предусмотрены условия, при которых правительство может принять решение об ограничении приема заявлений на получение убежища на восточной границе. В таком случае заявления о предоставлении убежища не будут приняты, за исключением некоторых случаев, а въезд просителям запрещен. Их могут направить просить убежища в другом месте.

«Законопроект будет применяться только в серьезных ситуациях инструментальной иммиграции и не повлияет на подачу заявления о международной защите в других местах Финляндии», — говорится в сообщении МВД.

Документ также позволит открыть пункты пропуска на восточной границе для транспорта, «поскольку он ограничит только получение заявлений о международной защите в случае инструментального въезда».

Власти рассчитывают, что закон вступит в силу как можно скорее. Он будет временным и будет действовать в течение года.

В Финляндии назвали дедлайн для автомобилей с российскими номерами
Политика
Фото:Heikki Saukkomaa / IMAGO / Global Look Press

Министр внутренних дел страны Мари Рантанен в феврале пояснила, что «инструментальная иммиграция — это не когда люди нуждаются в убежище, а скорее когда Россия использует их как инструмент давления».

По мнению премьер-министра Петтери Орпо, Финляндии нужно готовиться к тому, то весной ситуация на границе обострится, его слова приводит Yle. Он отметил, что цель властей — нормализация ситуации, однако из-за действий России это сейчас невозможно.

Читайте на РБК Pro
Когда люди с СДВГ становятся незаменимыми сотрудниками
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех
Синие воротнички не хотят учиться. В чем ошибаются эйчары
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки

Глава МВД считает, что принятие чрезвычайного закона о «направляемой миграции» оправданно, когда речь идет о национальной безопасности. «Этот законопроект является чрезвычайным. При определенных условиях прием заявок на международную защиту будет ограничен по времени, а также территориально», — пояснила Рантанен. Она сомневается, что границу откроют в апреле.

Власти Финляндии начали постепенно закрывать пункты пропуска на границе с Россией в ноябре прошлого года. Сначала не работала часть КПП, затем ограничения распространили на все сухопутные пограничные переходы. Они будут действовать минимум до 14 апреля. Решение о закрытии границы Хельсинки объясняли наплывом на эти КПП просителей убежища в ЕС. Выходцы с Ближнего Востока и из Африки якобы проникали туда через российскую территорию при попустительстве властей. Москва выражала протест и отвергла обвинения в содействии нелегалам.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Финляндия Россия убежище закрытие границы
Материалы по теме
Финляндия предложила навсегда закрыть два пункта на границе с Россией
Политика
Финляндия заявила о тысячах желающих въехать в страну из России мигрантов
Политика
Финляндия заявила, что сейчас не видит угрозы со стороны России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 16:52
Йоханнес Бё сравнялся с Фуркадом по победам на этапах КМ по биатлону Спорт, 21:09
Минюст признал иноагентами экономиста Липсица и журналистку Беленькую Политика, 21:09
Как выбрать квартиру, где всегда будет много естественного света РБК и ПИК, 21:05
Финляндия подготовила законопроект, позволяющий открыть границу с Россией Политика, 21:02
Выборы президента России. Главное Политика, 21:00
Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта Общество, 20:50
Куба выразила интерес к открытию отделений российских банков Экономика, 20:41
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
В «Локомотиве» рассказали о травме лучшего бомбардира клуба Спорт, 20:36
Бывшая «дочка» Сбербанка в Казахстане прекратит работу с картами «Мир» Финансы, 20:35
Явка на президентских выборах в первый день голосования превысила 35% Политика, 20:30
«Артисты на 95% состоят из эмоций»: король самоиронии Ширвиндт Общество, 20:29 
Шольц анонсировал коалицию по поставкам дальнобойного оружия Украине Политика, 20:15
ЦБ расширил мониторинг экспортеров на компании с выручкой от $1 млрд Финансы, 20:10
Экс-футболист сборной России перешел в казахстанский клуб Спорт, 20:05