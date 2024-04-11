Финляндия призвала НАТО быть менее «воинственной» в риторике о России

Вместо «воинственной» риторики странам НАТО нужно сосредоточиться на реальной подготовке к возможному конфликту с Россией, а также усилить поддержку Украины, заявил Стубб. Путин говорил, что причин воевать с НАТО у России нет

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

Лидерам стран НАТО нужно быть менее «воинственными» в своей риторике и вместо этого начать готовить свои армии к потенциальному конфликту с Москвой, заявил в интервью Financial Times (FT) новый президент Финляндии Александр Стубб (вступил в должность 1 марта).

«Меня немного беспокоят эти довольно воинственные разговоры о том, что Россия собирается протестировать статью 5 (положение о коллективной обороне НАТО), и что Европа будет следующей на очереди <...> Я призываю все европейские государства стать более финскими. Другими словами, более подготовленными», — сказал финский президент.

Хотя, по его мнению, нападения России на НАТО не стоит ждать раньше 2030 года. Он призвал «готовиться к худшему, чтобы его избежать».

Стубб также заявил, что поддержка Киева в ближайшие месяцы имеет первостепенное значение, поскольку президент России Владимир Путин «чувствует себя очень уверенно» и нацелился на «окно возможностей», чтобы прорвать передовую оборону Украины в период до сентября. Он подчеркнул, что у Европы тоже есть «окно возможностей на несколько лет», чтобы изменить свое мышление по сравнению с эпохой после холодной войны.

«Для Альянса и [Европейского] Союза речь идет не только о подготовке прифронтовых государств, речь идет о подготовке всех. Хорошая новость заключается в том, что мы готовы», — отметил политик и призвал союзников ввести обязательную военную службу, как это уже сделано в Финляндии.

Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля. Страна подала заявку на вступление в НАТО в середине мая 2022 года совместно с Швецией. Дольше всего вопрос одобрения членства Финляндии решали Турция и Венгрия, при этом Анкара не согласилась на членство в альянсе Швеции.

В середине января глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр призвал готовиться к массовой мобилизации и войне с Россией в ближайшие 20 лет. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг называл поставки оружия на Украину единственным путем к миру и призывал союзников увеличить военную помощь Киеву. Российские власти осуждают поставки западного оружия на Украину.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет территориальных претензий к странам НАТО и она не собирается начинать войну с военным блоком. Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев при этом признавал, что НАТО превосходит Россию и по вооружениям, и по финансированию, и по людскому потенциалу. Вместе с этим он отмечал, что в случае начала войны между Россией и НАТО мир ждет «тот самый пресловутый апокалипсис».