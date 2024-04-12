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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg сообщил об отсутствии у США «плана Б» по помощи Украине

Bloomberg: у США нет «плана Б» по помощи Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Администрация Байдена все больше разочаровывается как республиканцами, так и Европой, которой следует использовать доходы от заблокированных российских активов и предоставить больше систем ПВО для Киева, пишет Bloomberg

У США нет «плана Б» по военной помощи Украине, кроме зависших в конгрессе $60 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников агентства, из-за задержек с финансированием администрация президента Джо Байдена все больше разочаровывается как республиканцами в конгрессе, так и европейскими союзниками. По мнению одного из источников, европейцам следует использовать доходы от заблокированных российских активов для помощи Украине. Другой собеседник считает, что европейские страны должны предоставить из собственных запасов больше систем ПВО Patriot, которые просит Киев.

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Фото:София Гатилова / Reuters

В марте советник по национальной безопасности США Джейк Салливан обещал, что пакет помощи, который конгресс никак не согласует, «дойдет до Украины», и утверждал, что «нет необходимости говорить о «плане Б». «Я уверен, что мы достигнем плана А. Мы добьемся серьезного двухпартийного голосования в палате представителей за пакет помощи Украине», — заверял он.

По словам западных чиновников, на которых также ссылается Bloomberg, из-за нехватки боеприпасов и брешей в противовоздушной обороне Украина «переживает самый уязвимый момент» с начала военных действий, а ближайшие месяцы станут для нее «тяжелейшим испытанием». Агентство предупредило о возможном «коллапсе украинской армии».

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркивал, что без помощи США Киев будет отступать «шаг за шагом, маленькими шажками». Украинский лидер также отмечал, что ВСУ не хватает боеприпасов для контрнаступления, и что для обороны Украине «желательно иметь 25 комплексов Patriot по шесть—восемь батарей в каждом».

Выделение финансирования на помощь Украине заблокировано в конгрессе США с октября прошлого года. В феврале сенат все-таки одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму $95 млрд, в него входит $60 млрд для Киева. Однако палата представителей до сих пор не может согласовать финансирование.

Ее спикер Майк Джонсон заявил о намерении вынести на голосование свой законопроект о помощи Украине после каникул (они закончатся 9 апреля). Он включает в себя возможность предоставления Киеву кредита. Экс-президент Дональд Трамп, добивающийся своего выдвижения на пост президента от республиканцев, неоднократно критиковал помощь Украине. В феврале он предложил предоставить Украине и Израилю финансирование взаймы. Никому помощь не должна оказываться безвозмездно, а только в долг, считает он.

Президент России Владимир Путин говорил, что Киев «почти ничего не производит», а ему «все привозят, извините за моветон, на халяву», которая, «судя по всему, заканчивается». Он также утверждал, что если поставки «прекратятся завтра», Украине «жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы».

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Елена Чернышова
Украина США военная помощь
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